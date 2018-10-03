Ср, 3.10.2018
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Ученые из Гарварда запретили женщинам есть бургеры и хот-доги

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Бургеры. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

Дело в том, что обработанные мясные продукты повышают риск рака груди, отмечает The Daily Mail. К слову сказать, ранее проводившиеся исследования уже связывали потребление обработанных мясных продуктов с развитием рака поджелудочной, простаты и кишечника. 

В рамках последнего исследования все внимание было приковано к случаям развития рака груди. И исследователи не выявили связи между потреблением необработанного красного мяса и болезни, чего не скажешь об обработанных мясных продуктах. Последние повышали риск рака на 9%.

В связи с этим эксперты не рекомендуют потреблять более 70 граммов таких продуктов в день (эквивалентно половине бургера или одной сосиске). 

Специалисты обвиняют во всем пищевые добавки, в частности те, что дают обработанным мясным продуктам характерный розовый цвет.

Также негативно влияют насыщенные жиры, холестерин и гем - особый тип железа, который можно найти в белковых продуктах животного происхождения.

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