С каких улиц в Риге может исчезнуть булыжник?

О том, что Брасовский мост будет выглядеть иначе, подтвердили в Департаменте сообщения Рижской думы.

Начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Эдмунд Валпетерс пояснил, что работы на Брасовском мосту начнутся в начале ноября, пишет riga.lv.

Это единственный мост в Риге, который находится в аварийном состоянии. И помимо укрепления моста, перед строителями стоит еще одна задача – сделать его более современным, в том числе заменить покрытие.

Асфальт намного удобнее, чем булыжник. Если для тротуаров выбирается брусчатка, до для дорог нет ничего лучше, чем асфальтовое покрытие.

Брасовский мост не единственный объект инфраструктуры, где в ближайшие годы может исчезнуть брусчатка.

В следующем году планируется начать проектирование проекта реконструкции Воздушного моста. «Вопрос замены булыжника на асфальтобетонное покрытие – первый, который мы попытается согласовать с Государственным управлением по охране и использовании памятников культуры», - отметил в беседе с Rīga.lv Валпетерс.