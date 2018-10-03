С каких улиц в Риге может исчезнуть булыжник?

Дорожное покрытие на Брасовском мосту в Риге заменят с булыжника на асфальт. Такое же покрытие может появиться и на Воздушном мосту.
О том, что Брасовский мост будет выглядеть иначе, подтвердили в Департаменте сообщения Рижской думы.
Начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Эдмунд Валпетерс пояснил, что работы на Брасовском мосту начнутся в начале ноября, пишет riga.lv.
Это единственный мост в Риге, который находится в аварийном состоянии. И помимо укрепления моста, перед строителями стоит еще одна задача – сделать его более современным, в том числе заменить покрытие.
Асфальт намного удобнее, чем булыжник. Если для тротуаров выбирается брусчатка, до для дорог нет ничего лучше, чем асфальтовое покрытие.
Брасовский мост не единственный объект инфраструктуры, где в ближайшие годы может исчезнуть брусчатка.
В следующем году планируется начать проектирование проекта реконструкции Воздушного моста. «Вопрос замены булыжника на асфальтобетонное покрытие – первый, который мы попытается согласовать с Государственным управлением по охране и использовании памятников культуры», - отметил в беседе с Rīga.lv Валпетерс.
Под вопросом также и улица Виенибас гатве, которая сейчас вымощена брусчаткой. В ближайшие годы может измениться и ее облик, если на это даст добро Государственным управлением по охране и использовании памятников культуры. Ранее представители госуправления заявляли, что булыжник должен остаться на тех улицах, которые передают историческую атмосферу и на которых нет интенсивного дорожного движения.