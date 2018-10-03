Ни один месяц в году не обходится совсем уж без опасных дней. Но если знать, что именно влияет на жизнь помимо нашей воли и личного выбора, можно свести вероятность проблем к минимуму. Например, в октябре Венера начнет ретроградное движение, и это повлечет за собой некоторые риски, но и откроет новые возможности, покажет те пути, которые казались скрытыми, и позволит взглянуть на некоторые вещи под совсем другим углом.

5 октября. Квадратура Луны с Юпитером

В этот день многим предстоит столкнуться с препятствиями или даже проверкой на прочность.

Кризис может нагрянуть с той стороны, где вы наименее защищены, поэтому особое внимание стоит уделить тем вопросам, в которых вы не особенно сильны.

Весьма вероятно, что нарушится устоявшийся порядок вещей: этот день может стать стартовым для кадровых перестановок, семейных затяжных конфликтов, судебных тяжб.

Позитивный момент этого дня заключается в том, что разрушительную энергию можно направить туда, где она уместна — на борьбу и преодоление. Так как Луна находится во Льве, высок шанс выйти победителем из непростой ситуации.

8 октября. Магнитная буря

На это число синоптики прогнозируют самую сильную за октябрь магнитную бурю. Соответственно,

у метеочувствительных людей день может омрачиться головными болями, ухудшением сна и общего самочувствия, обострением хронических заболеваний.

Под действием негативно заряженной энергии часто ухудшается работа памяти, страдает внимательность.

Согласно прогнозу благоприятных дней, уже 10 октября, в день силы, можно будет восстановить здоровье или отношения с близкими, если они разладились в минуты раздражительности. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют набраться терпения, выдержки и не забывать о витаминах. Не лишней будет профилактика простудных заболеваний.

15 октября. Луна в Козероге

Рост Луны в созвездии Козерога принесет тяжелую энергетику, которая распространит свое влияние и на следующий день, 16 октября. Если ее не расходовать, произойдет застой, который может обернуться ухудшением настроения или общего состояния.

Для того, чтобы Фортуна не отвернулась, нужно сохранять равновесие. Если не позволять эмоциональным качелям влиять на ваш настрой, то день пройдет благополучно.

Влияние Козерога может наградить еще одним неприятным сюрпризом — стремлением все проконтролировать, предусмотреть, избежать любых случайностей. Из-за такого тотального контроля энергетические потоки, которые связывают человека со Вселенной, замирают, словно вода, натолкнувшаяся на преграду. Иногда стоит позволить миру преподносить вам новые возможности, а то, с чем вы справиться не в силах, просто отпускать.

23 октября. Полуквадратура Меркурия и Сатурна

Данный аспект в октябре не принесет глобальных, масштабных проблем. Его опасность в другом:

он обостряет мелкие разногласия, увеличивает риск некритичных, но досадных ошибок и промахов. Вследствие этого многие в такой день рискуют получить стресс,

что вовсе нежелательно, так как следующий опасный день наступит уже завтра, 24 октября.

Вторая помеха этого дня — сплетни. Желание обсудить чужие проблемы приводит к тому, что сложнее удержаться и не разболтать собственные секреты, тем самым создав себе же проблемы. Тайное становится явным, и не всегда это идет на пользу. Если в такой день просто не говорить лишнего и не вступать в полемику, уже можно многое переиграть в свою пользу.

24 октября. Полнолуние в знаке Овна

Нарушить все планы 24 октября можно одним неосторожным словом, сказанным сгоряча. Так как удержаться будет сложно, следует снизить риск конфликтных ситуаций, например, не назначая на эту дату встречу с родственниками со сложными характерами.

Высока вероятность, что дадут о себе знать негативные установки и программы. Удача окажется на стороне тех, кто ни при каких обстоятельствах не выйдет из себя.

Размеренная жизнь может показаться застоем, и высока вероятность разрушить то, что долго и трудно созидалось. Чтобы не жалеть впоследствии, лучше дважды обдумывать каждое решение, а самые судьбоносные из них оставить на потом.