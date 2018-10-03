"Конфликта у Медведевой с Загитовой нет, есть только с Тутберидзе"

"Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между спортсменом и тренером – Женей и Этери Георгиевной Тутберидзе, между девчонками же все нормально.

Медведева никак не может повторить судьбу Юлии Липницкой, во-первых, потому что она не олимпийская чемпионка, во-вторых, потому что старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева все делает, чтобы ее судьбу не повторить, пытается расти, развиваться. Сможет она это сделать или нет, покажет время.