Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

"Конфликта у Медведевой с Загитовой нет, есть только с Тутберидзе"

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Евгения Медведева, Этери Тутберидзе и Алина Загитова

ФОТО: Grigory Sysoev/Sputnik

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о взаимоотношениях российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. 

"Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между спортсменом и тренером – Женей и Этери Георгиевной Тутберидзе, между девчонками же все нормально.

Медведева никак не может повторить судьбу Юлии Липницкой, во-первых, потому что она не олимпийская чемпионка, во-вторых, потому что старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева все делает, чтобы ее судьбу не повторить, пытается расти, развиваться. Сможет она это сделать или нет, покажет время. 

Алина – большая молодец, своим катанием на турнире в Оберстдорфе она многим скептикам, которые говорили, что у нее глаза не блестят, дала хороший щелчок по носу. Я очень за нее рад", – сказал Траньков.

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