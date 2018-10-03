Севастова уже в следующем матче может обогнать Остапенко и стать первой ракеткой Латвии

Матч начался в равной борьбе и обе теннисистки уверенно подавали. После пятого гейма Севастовой потребовалась медицинская помощь и она покинула корт. Наша теннисистка сумела вернуться, но спустя два гейма ей вновь понадобился физиотерапевт.

Несмотря на повреждение, в восьмом гейме Севастова несколько раз добилась "ровно", а у Векич начали сдавать нервы - ракетка полетела о корт. После этого Севастова сразу же заработала матчпойнт и сделала счёт 5:3. Это сильно не понравилось хорватке, которая вновь спутила злость на бедной ракетке.

Во втором сете Севастовой вновь пришёл на помощь физиотерапевт, который сделал массаж нашей теннисистке. К счастью, Анастасия сумела продолжить матч и уверенно победила во втором сете - 6:2.

She's done it!



Sevastova through to the quarterfinals - beats Vekic 6-3, 6-2!#ChinaOpen pic.twitter.com/LyuRAQlRSr — WTA (@WTA) October 3, 2018

Севастова занимает 20-е место в мировом рейтинге, а хорватка расположилась на 38-й строчке. Этот матч стал пятым между соперницами. Счёт в личных встречах стал 5:0 в пользу нашей спортсменки.

За выход в четвертьфинал Севастова заработала 215 рейтинговых очков и денежный приз размером в 178 тысяч долларов.

В мировом рейтинге Севастова стремительно приближается к первой ракетке Латвии Алёне Остапенко. Если Севастовой удастся выйти в полуфинал China Open, то она обгонет Остапенко и снова станет первой ракеткой страны.

В четвертьфинале China Open Севастова встретится с победительницей пары Слоан Стивенс - Доминика Цибулкова.