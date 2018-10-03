Нападения с ножом в Верманском саду - полиция задержала подозреваемых

Муниципальная полиция Риги задержала компанию из семи молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении.
Вечером 30 сентября муниципальная полиция получила информацию о некой компании молодых людей, которые в Верманском саду, угрожая ножом, обобрали двух прохожих.
Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила лежащего на земле мужчину. Во время переговоров выяснилось, что у одного из пострадавших отняли наручные часы и кошелек с документами.
Там же в Верманском саду были обнаружены семь лиц, подходящих под описание очевидцев, - две женщины и пять мужчин. Выяснилось, что возможным ворам от 19 до 26 лет.
Компания категорически отрицала связь с произошедшим, утверждая, что они просто сидели на эстраде и выпивали. Была вызвана Госполиция.
Пока ждали представителей Госполиции, сотрудники Муниципальной полиции заметили, как один из задержанных мужчин сбросил на землю наручные часы. Мужчина категорически отрицал, что часы были у него, однако сразу несколько полицейских засняли момент выбрасывания часов на индивидуальные видео камеры.