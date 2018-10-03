Ср, 3.10.2018
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Нападения с ножом в Верманском саду - полиция задержала подозреваемых

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Верманский парк. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Муниципальная полиция Риги задержала компанию из семи молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. 

Вечером 30 сентября муниципальная полиция получила информацию о некой компании молодых людей, которые в Верманском саду, угрожая ножом, обобрали двух прохожих. 

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила лежащего на земле мужчину. Во время переговоров выяснилось, что у одного из пострадавших отняли наручные часы и кошелек с документами. 

Там же в Верманском саду были обнаружены семь лиц, подходящих под описание очевидцев, - две женщины и пять мужчин. Выяснилось, что возможным ворам от 19 до 26 лет.

Компания категорически отрицала связь с произошедшим, утверждая, что они просто сидели на эстраде и выпивали. Была вызвана Госполиция. 

Пока ждали представителей Госполиции, сотрудники Муниципальной полиции заметили, как один из задержанных мужчин сбросил на землю наручные часы. Мужчина категорически отрицал, что часы были у него, однако сразу несколько полицейских засняли момент выбрасывания часов на индивидуальные видео камеры.

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