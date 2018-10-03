"Медиа - не комедия". В Латвии запустят кампанию против ложных новостей

Проведенное в июне 2017 года Министерством культуры исследование показало, что половина жителей Латвии доверяет информации, прозвучавшей в СМИ, и лишь 40% опрошенных утверждали, что в состоянии отличить достоверную информацию от тенденциозной и сфабрикованной. 83% латвийцев уверены, что СМИ и их содержание влияют на общественное мнение.