"Медиа - не комедия". В Латвии запустят кампанию против ложных новостей

Госканцелярия, Министерство культуры и МВД 10 октября начнут кампанию "Медиа - не комедия", направленную против распространения ложных новостей, сообщили агентству ЛETA в Госканцелярии.
Проведенное в июне 2017 года Министерством культуры исследование показало, что половина жителей Латвии доверяет информации, прозвучавшей в СМИ, и лишь 40% опрошенных утверждали, что в состоянии отличить достоверную информацию от тенденциозной и сфабрикованной. 83% латвийцев уверены, что СМИ и их содержание влияют на общественное мнение.
Цель новой кампании - способствовать пониманию и способности критически оценивать информацию, появляющуюся в соцсетях.
Открытие кампании состоится 10 октября в 12.00 в кафе "Cafe Film Noir" кинотеатра "Splendid Palace" на ул. Элизабетес, 61 в Риге.
В нем примут участие министр культуры Даце Мелбарде и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.