Трамп разослал экстренное оповещение всем жителям США

Как отмечается, общенациональная рассылка была тестовой, получателям оповещений не требовалось выполнять никаких действий.

По данным издания, реальные оповещения будут отправляться только в случае общенационального кризиса, если потребуется экстренно связаться со всеми гражданами страны.

"Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется", — говорилось в сообщении.