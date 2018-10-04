До выборов в Сейм остаются считанные дни. Какой была предвыборной компания? Чем отличаются выборы от предыдущих? Специально для русского TVNET особенности выборов-2018 комментируют политологи Ивета Кажока и Филипп Раевский.
Настоящий итог всей выборной компании подведут результаты голосования, которые могут оказаться весьма неожиданными. Пока же мы не просили наших собеседников делать прогнозы.
Ранее русский TVNET уже знакомил своих читателей с точкой зрения специалистов, профессионально анализирующих ситуацию в латвийской политике. В частности, высказали свое мнение политологи Юрис Розенвалдс и Илга Крейтусе.
Сегодня мы приводим еще два мнения. В телефонном разговоре с политологами Иветой Кажокой и Филиппом Раевским русский TVNET просил собеседников прокомментировать важнейшие с их точки зрения особенности предвыборной компании лета-осени 2018.
Ивета Кажока:
- В предвыборное время было очень много рекламы в социальных сетях. А если заглянуть в почтовые ящики и оценить объем рекламы в профессиональных медиа, то тут рекламная компания партий была заметна сравнительно мало.
Если учесть, как много партий в этом году участвовало в выборах, то рекламная компания была очень агрессивной. Я бы сказала, что выборная компания была отчасти и "грязной".
Время от времени на кого-то из кандидатов или какую-то из партий появлялась компроментирующая информация. Но в то же время эта информация не распространялась в медиа сколько-нибудь активно...
Если же оценивать предвыборную компанию в целом, то она была достаточно активной, с большими возможностями выбора для избирателя.
И я бы даже назвала выборную компанию агрессивной - споры велись на высоких децибелах и с не прогнозируемыми результатами, поскольку очень многие партии стоят перед пятипроцентным барьером
Филипп Раевский:
- Если говорить о предвыборной компании, есть две хороших новости и ... не особенно много плохих. У нас была реальная конкуренция — в отличие от других выборов, которые были несколько сонными, на этот раз реальная конкуренция есть.
Желающих побороться за власть много и это держит всех в напряжении — в том числе и тех, кому попадание в Сейм вроде бы, в значительной степени, гарантировано рейтингами партий.
Но и для партий с высоким рейтингом это вызов, ведь им надо собрать побольше голосов и сохранить свои позиции во власти, а другим - надо постараться занять эти позиции.
Сложившаяся ситуация очень хороша для избирателей, ведь люди видят, что политики реально конкурируют между собой за их голоса.
Вторая хорошая новость в том, что хоть мы и ожидали, что рекламная компания будет грязной, но на самом деле она таковой не стала, а по существу была довольно корректной.
И это очень позитивно: если были бы полились потоки компромата, это вызвало бы очень неприятное ощущение. Но потоков компромата не было, что придает цивилизованный характер всей предвыборной компании.