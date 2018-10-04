Настоящий итог всей выборной компании подведут результаты голосования, которые могут оказаться весьма неожиданными. Пока же мы не просили наших собеседников делать прогнозы.

Ранее русский TVNET уже знакомил своих читателей с точкой зрения специалистов, профессионально анализирующих ситуацию в латвийской политике. В частности, высказали свое мнение политологи Юрис Розенвалдс и Илга Крейтусе.



Сегодня мы приводим еще два мнения. В телефонном разговоре с политологами Иветой Кажокой и Филиппом Раевским русский TVNET просил собеседников прокомментировать важнейшие с их точки зрения особенности предвыборной компании лета-осени 2018.

Ивета Кажока:

Ивета Кажока ФОТО: Ieva Lūka/LETA

- В предвыборное время было очень много рекламы в социальных сетях. А если заглянуть в почтовые ящики и оценить объем рекламы в профессиональных медиа, то тут рекламная компания партий была заметна сравнительно мало.

Если учесть, как много партий в этом году участвовало в выборах, то рекламная компания была очень агрессивной. Я бы сказала, что выборная компания была отчасти и "грязной".



Время от времени на кого-то из кандидатов или какую-то из партий появлялась компроментирующая информация. Но в то же время эта информация не распространялась в медиа сколько-нибудь активно...

Если же оценивать предвыборную компанию в целом, то она была достаточно активной, с большими возможностями выбора для избирателя.



И я бы даже назвала выборную компанию агрессивной - споры велись на высоких децибелах и с не прогнозируемыми результатами, поскольку очень многие партии стоят перед пятипроцентным барьером

Филипп Раевский:

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

- Если говорить о предвыборной компании, есть две хороших новости и ... не особенно много плохих. У нас была реальная конкуренция — в отличие от других выборов, которые были несколько сонными, на этот раз реальная конкуренция есть.

Желающих побороться за власть много и это держит всех в напряжении — в том числе и тех, кому попадание в Сейм вроде бы, в значительной степени, гарантировано рейтингами партий.

Но и для партий с высоким рейтингом это вызов, ведь им надо собрать побольше голосов и сохранить свои позиции во власти, а другим - надо постараться занять эти позиции.



Сложившаяся ситуация очень хороша для избирателей, ведь люди видят, что политики реально конкурируют между собой за их голоса.