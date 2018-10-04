"Автомобилист" выиграл 13-й матч КХЛ подряд

На этот раз "Автомобилист" в гостях обыграл "Адмирал" из Владивостока - 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

Интересно, что екатеринбуржцы первыми пропустили и уже на 4-й минуте, после гола Дениса Вихарёва, уступали со счётом 0:1. Несмотря на неудачное начало, "Автомобилист" смог добиться желанного результата и одержал очередную победу.

Четвёртую подряд победу одержал магнитогорский "Металлург", который в гостях обыграл "Куньлунь Ред Стар" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Седьмую победу подряд одержал московский ЦСКА, который на выезде обыграл астанинский клуб "Барыс" - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Победу "армейцам" принёс гол Кирилла Капризова на 2-й минуте дополнительного времени.

В Западной конференции лидирует "Йокерит" - 20 очков. Столько же очков у ЦСКА, но они провели на один матч больше. Следом идут СКА (19 очков) и ярославский "Локомотив" (15 очков). Рижское "Динамо", имея в своём активе 13 очков, занимает 5-ю строчку.