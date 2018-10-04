Дубль Месси, хет-трик Неймара, неудачный дебют Головина и очередное поражение "Локомотива"

Московский "Локомотив", который в первом туре уступил на выезде турецкому "Галатасараю" (0:3), принимал у себя дома "Шальке 04" из Гельзенкирхена. Встреча проходила на стадионе "РЖД Арена" и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Уэстон Маккенни, который отличился после передачи от украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Для "железнодорожников" сегодняшнее поражение стало вторым подряд в Лиге чемпионов. Для немцев - первым. После двух туров подопечные Юрия Сёмина уверенно занимают последнее место в группе D. Похоже, о выходе из группы можно забыть.

Самый результативный матч среды состоялся во Франции, где "ПСЖ" с разгромным счётом победил сербскую "Црвену Звезду" - 6:1. Единственный гол за "Црвену Звезду" забил немец Марко Марин. Голами в составе парижан отметились Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Неймар, оформивший хет-трик в этой встрече (два мяча бразилец забил со штрафного).

В центральном матче дня "Тоттенхэм" принимал у себя дома каталонскую "Барселону". Англичане потерпели обидное поражение в первом туре от "Интера", пропустив в самой концовке встречи. На этот раз им предстояла проверка на прочность от Месси и компании.

Уже на 2-й минуте Коутиньо вывел "Барселону" вперед, а в середине первого тайма Иван Ракитич удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте Гарри Кейн отквитал один мяч и вернул матчу интригу, которая продлилась 4 минуты - после шикарной комбинации Лионель Месси забил третий гол.

Just Cancel the game when Messi retire.



Boy oh Boy, What a Lovely goal. pic.twitter.com/t8KhYtWhBW — BarcaMedia (@BarcaTimesTape) October 3, 2018

На 66-й минуте Эрик Ламела вновь подарил "Тоттенхэму" надежду и сократил отставание до минимума - 2:3. На большее у англичан сил не хватило, а вот "Барселона" сумела забить ещё - Лионель Месси оформил дубль в самой концовке встречи. Аргентинец во втором тайме мог отличиться ещё несколько раз, но ворота "Тоттенхэама" дважды выручала штанга.

"Барселона" одержала вторую победу подряд в Лиге чемпионов и во второй раз забила четыре мяча в ворота соперника. Что касается "Тоттенхэма", то англичане, к удивлению многих, после двух поражений занимают последнее место в своей группе. Ещё одно поражение и они могут отправиться к "Челси" и "Арсеналу" в Лигу Европы.

🔵🔴 Лионель Месси: 64 гола в 65 матчах группового этапа 🔥🔥🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rqLoMi4L8v — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 3, 2018

Из остальных событий хотелось бы выделить дебют Александра Головина в Лиге чемпионов за "Монако". Россиянин вышел на матч против дортмундской "Боруссии" в основном составе и был заменен на 77-й минуте. Дебют получился на редкость неудачным, так как французская команда без шансов уступила - 0:3. Дела у "Монако" в этом сезоне идут не очень - 2 поражения подряд в Лиге чемпионов и 18-е место в чемпионате Франции. Тот ли клуб выбрал Головин этим летом?

"Наполи" в самой концовке встречи вырвал победу у "Ливерпуля" - 1:0. На 90-й минуте Лоренце Инсинье принёс победу своей команде. Англичане, после фееричного начала сезона (6 побед в чемпионате), не могут победить уже третий матч подряд. 7 октября им предстоит встреча с "Манчестер Сити", который является их ближайшим преследователем в чемпионате. Потерянные очки могут дорого стоить в конце сезона.

Результаты остальных матчей второго тура: