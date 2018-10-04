У американских астронавтов на МКС сломался скафандр
4 октября 2018, 7:59
На американском сегменте Международной космической станции возникли неполадки со скафандром EMU 3003, сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства(NASA).
По данным агентства, на скафандре произошла потеря информации при передаче первичными радиосредствами. Часть потерянных характеристик сигнала EMU 3003 были восстановлены.
Специалистам NASA пока не удалось установить причину потери связи.
Напомним, ранее на российском космическом корабле Союз, пристыковавшемся к Международной космической станции, нашли отверстие, которое привело к разгермитизации аппарата. В Роскосмосе считают, что американцы могли преднамеренно просверлить дыру в корпусе.