Чт, 4.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Сегодня состоится последнее заседание уходящего Сейма

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Сейм (фото с сайта www.saeima.lv)

ФОТО: AFI

Сегодня состоится последнее заседание Сейма нынешнего созыва перед предстоящими парламентскими выборами.

Как ранее прогнозировала председатель парламента Инара Мурниеце, заседание будет напряженным и долгим.

В повестке работы пленарного заседания - законопроект о публикации документов КГБ в интернете, вопрос об избрании президента Латвии в Сейме открытым голосованием, законопроект о диаспоре, ограничения на рекламирование быстрых кредитов и еще ряд вопросов.

Это важные вопросы, касающиеся всего общества, подчеркнула Мурниеце.

Выборы в Латвии пройдут в субботу, 6 октября.

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