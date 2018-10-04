Сегодня состоится последнее заседание уходящего Сейма
4 октября 2018, 8:30
Сегодня состоится последнее заседание Сейма нынешнего созыва перед предстоящими парламентскими выборами.
Как ранее прогнозировала председатель парламента Инара Мурниеце, заседание будет напряженным и долгим.
В повестке работы пленарного заседания - законопроект о публикации документов КГБ в интернете, вопрос об избрании президента Латвии в Сейме открытым голосованием, законопроект о диаспоре, ограничения на рекламирование быстрых кредитов и еще ряд вопросов.
Это важные вопросы, касающиеся всего общества, подчеркнула Мурниеце.
Выборы в Латвии пройдут в субботу, 6 октября.