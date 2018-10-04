Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Итоги бури: ГПСС получила более 80 вызовов на ликвидацию последствий

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Утром в Даугавгриве

ФОТО: Димитрий Невердаускас/Facebook

Вчера вечером из-за сильного ветра Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила более 80 вызовов, сообщила представитель пожарной службы Инта Палкавниеце.

Утро 4 октября в Юрмале

ФОТО: Русский TVNET

Большинство вызовов были связаны с тем, что сломанные ветром деревья упали на проезжую часть дорог. Также несколько деревьев повалились на жилые дома, автомобили и линии электропередачи.

В основном все вызовы были получены из Риги и Рижского региона.

Также за прошедшие сутки ГПСС потушила девять пожаров.

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