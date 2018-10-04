Итоги бури: ГПСС получила более 80 вызовов на ликвидацию последствий
4 октября 2018, 8:41
Вчера вечером из-за сильного ветра Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила более 80 вызовов, сообщила представитель пожарной службы Инта Палкавниеце.
Большинство вызовов были связаны с тем, что сломанные ветром деревья упали на проезжую часть дорог. Также несколько деревьев повалились на жилые дома, автомобили и линии электропередачи.
В основном все вызовы были получены из Риги и Рижского региона.
Также за прошедшие сутки ГПСС потушила девять пожаров.