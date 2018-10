Певица Ladybird, она же - Татьяна Шихмуратова, уже несколько лет не живет в Латвии. Однако популярной и узнаваемой она стала именно здесь. В настоящее время девушка вместе с любимым и двумя детьми живут в Гонконге. Предлагаем посмотреть, на быт и "ежедневную рутину" исполнительницы хитов "Dangerous To Me" и "My Lover's Gone".