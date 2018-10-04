Time: Трамп попал в число фаворитов на получение Нобелевской премии

По данным издания, фаворитами также являются глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Им могут вручить награду за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Шансы Трампа оцениваются букмекерами как 5 к 2. Он может стать лауреатом премии благодаря первой в истории встрече на высшем уровне, состоявшейся между США и КНДР, передает Gazeta ru.