В KNAB объяснили, почему "помогли" убрать незаконную рекламу "Согласия" в Спикери

Она отметила, что конкретная реклама была снята в принудительном порядке. "Эта ситуация недопустима, так как один субъект позволяет себе игнорировать ограничения закона", - пояснила Райтума, добавив, что это было ничто иное, как прием для обхода норм закона.

Представитель KNAB также рассказала, что в этом случае точно будет применено административное наказание.

Кроме того, до следующих выборов нужно пересмотреть правила предвыборной агитации и ответственность, чтобы действовать против таких нарушителей можно было быстрее и эффективнее, указала она.

Представитель KNAB считает, что в этот предвыборный период было много скрытой агитации, принято несколько решений, чтобы остановить незаконную агитацию, третьему лицу аннулировано разрешение для дальнейшей агитации, приняты и другие решения.

До следующих выборов необходимо несколько изменений, считает специалист KNAB.

Недопустимо, чтобы за серьезные нарушения накладывался административный штраф всего в 1400 евро, сказала Райтума.

Кроме того, нужно оценить и пересмотреть потолки предвыборных мероприятий. Сейчас они относятся только с распространению агитационных материалов. Однако партия с большими финансовыми ресурсами может нанять самых дорогих режиссеров, координаторов кампании и создать очень эффективную и дорогую кампанию, сказала Райтума.

Как уже писал Русский TVNET, в среду, 3 октября, во второй половине дня с расположенного в квартале Спикери здания по требованию KNAB была снята противозаконная политическая агитация партии "Согласие".

Уже ранее KNAB обращался в предприятие "Spikeru nami" с требованием убрать агитацию. Предприятие этого не выполнило, поэтому KNAB принял решение убрать агитацию в принудительном порядке. В связи с этим начато административное делопроизводство и виновные получат административный штраф.

KNAB считает, что несоблюдение нормативных актов в рамках предвыборной агитации - это прямая угроза общественному порядку, а отношение "Spikeru nami", игнорируя требования закона, - это просто "недопустимый поступок в правовом государстве".

За происходящим следили два экипажа Госполиции. Представитель полиции отметила, что они там только для обеспечения порядка, а все вопросы следует задавать KNAB.

Представитель компании "Spikeru nami" Александр Брумерманис никак не прокомментировал происходящее, предложив связаться с теми, кто выполняет работу.

Как сообщалось ранее, 26 сентября KNAB сообщил, что попросил предприятие "Spikeru nami" снять со здания в квартале Спикери незаконную агитацию партии "Согласие".

Напомним, в Спикери расположен офис партии. Предприятие 12 сентября этого года заключило договор с партией об "аренде носителей оформления мероприятия". Договор был в силе до 4 октября. Выборы в Сейм пройдут 6 октября.

До этого дня на одном из зданий были огромные плакаты, на которых был мэр Риги Нил Ушаков, его супруга Ивета Страутиня-Ушакова и кандидат в премьеры от "Согласия" Вячеслав Домбровский. На фотографии четы Ушаковых было написано "Вместе", на рекламе Домбровского была надпись "Сильнее", а на плакате, на котором Ушаков один - было указано "За дела, а не за слова". На выборах в Сейм учавствует только Домбровский, но Ушаков размещен практически на всех рекламах партии.

Во время проверки бюро констатировало, что рекламные объекты на фасаде здания в Спикери призывают голосовать за конкретную партию, а это считается предвыборной агитацией.