Чт, 4.10.2018
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Британия обвинила ГРУ в кибератаках по всему миру

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Иллюстративное фото

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

В Великобритании национальный центр кибербезопасности обвинил ГРУ России в организации кампании «неизбирательных и безрассудных» кибератак против бизнеса, политических институтов, спорта и СМИ по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению организации, «скорее всего» за действиями хакеров Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team скрываются представители российских спецслужб. Они несут ответственность за ряд крупных кибератак, от которых пострадали США, Соединенное Королевство и сама Россия.

Уточняется, что речь идет в том числе о совершенной в 2016 году атаке на Национальный комитет Демократической партии США.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил с угрозой в адрес ГРУ и пообещал, что Россия заплатит «слишком высокую цену» за вмешательство в дела Великобритании и пренебрежение международными правилами.

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