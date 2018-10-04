Новая функция в почте Google вызвала споры

Изначально Smart Compose предлагает пользователям автоматический набор простых ответов, как приветствия и слова благодарности. Однако со временем алгоритм изучает переписку пользователя и начинает предлагать "более умные" варианты.

При этом доступна опция выбора вариантов при помощи нажатия клавиш. Разработчики функции заявили, что идеальным временем для ответа является 100 миллисекунд - в этом случае пользователь не заметит подвисания.

Реакция на функцию оказалась разной. Так, одни назвали новшество "умным и полезным". Других же его возможности испугали.

"Почему обновленный Gmail пытается завершить мои предложения? Это устрашающе", - отметила пользовательница Рейчел Лукас.

Причем, особенно обеспокоились специалисты в области информационных технологий.