Новый тайфун в Японии привел к отмене сотен авиарейсов
4 октября 2018, 10:56
В Японии в результате приближения тайфуна "Конг-рей" были отменены 214 авиарейсов в префектуре Окинава. Непогода надвигается на острова с юга и обрушится на побережье до конца недели, передает в четверг, 4 октября, телекомпания NHK.
Отмечено, что "Конг-рей" станет уже 25-м по счету тайфуном в Японии в этом году. Сейчас он находится в 340 километрах от южного острова Миякодзима. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду.
Напомним, ранее в Японии от мощного тайфуна "Трами" два человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести. При этом от стихии пострадали 102 человека.