Чт, 4.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Новый тайфун в Японии привел к отмене сотен авиарейсов

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В Японии в результате приближения тайфуна "Конг-рей" были отменены 214 авиарейсов в префектуре Окинава. Непогода надвигается на острова с юга и обрушится на побережье до конца недели, передает в четверг, 4 октября, телекомпания NHK.

Отмечено, что "Конг-рей" станет уже 25-м по счету тайфуном в Японии в этом году. Сейчас он находится в 340 километрах от южного острова Миякодзима. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду.

Напомним, ранее в Японии от мощного тайфуна "Трами" два человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести. При этом от стихии пострадали 102 человека.

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