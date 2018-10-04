Сейм принял поправки к Конституции об открытом избрании президента
4 октября 2018, 11:12
Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Конституции, предусматривающие избрание президента Латвии в парламенте открытым голосованием.
Поправки поддержали 85 депутатов, против были три парламентария.
Согласно прежней редакции Конституции, выборы президента в парламенте были закрытыми.
Поправки к Конституции вступят в силу 1 января 2019 года. Также необходимо внести соответствующие изменения в закон о выборах президента.
Поправки к Конституции об открытом избрании президента подали депутаты фракции Латвийского объединения регионов.
В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян внес на рассмотрение в Сейм поправки к Конституции о всенародном избрании президента.