Сейм принял поправки к Конституции об открытом избрании президента

Поправки поддержали 85 депутатов, против были три парламентария.

Согласно прежней редакции Конституции, выборы президента в парламенте были закрытыми.

Поправки к Конституции вступят в силу 1 января 2019 года. Также необходимо внести соответствующие изменения в закон о выборах президента.

Поправки к Конституции об открытом избрании президента подали депутаты фракции Латвийского объединения регионов.