Чт, 4.10.2018
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Сейм принял поправки к Конституции об открытом избрании президента

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Конституции, предусматривающие избрание президента Латвии в парламенте открытым голосованием.

Поправки поддержали 85 депутатов, против были три парламентария.

Согласно прежней редакции Конституции, выборы президента в парламенте были закрытыми.

Поправки к Конституции вступят в силу 1 января 2019 года. Также необходимо внести соответствующие изменения в закон о выборах президента.

Поправки к Конституции об открытом избрании президента подали депутаты фракции Латвийского объединения регионов.

В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян внес на рассмотрение в Сейм поправки к Конституции о всенародном избрании президента.

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