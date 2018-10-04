Эстонскому производителю яиц из-за сальмонеллы грозит закрытие производства

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии изъял из магазинов около 1,3 млн яиц с подозрением на сальмонеллу производства фабрики "Sanlind" в Валге. Для производителя яиц это, по сути, означает закрытие предприятия, пишет газета "Postimees".
Продукция Sanlind продается под марками "Kodutalu", "Kodukoha", "Pisihаа", "Hiigelhаа" и "Huva" со сроком годности от 15 до 26 октября.
Глава и владелец "Sanlind" Андрес Пуксов шокирован случившимся. "Что тут комментировать. Из-за одного анализа устроили такой балаган и превратили жизнь производителя в ад. Очевидно, теперь все производство придется ликвидировать", - констатировал он. По его мнению, департамент обошелся с ним несправедливо и слишком легко принял решение об изъятии яиц из продажи. "У нас взяли новые анализы, и они были чистыми", - утверждает он.
"Sanlind" с годовым оборотом в 3,1 млн евро производит в неделю около миллиона яиц. Хотя на первый взгляд может показаться, что списание недельной продукции еще не означает конца для фирмы, большую проблему представляет утрата репутации - все клиенты и партнеры уже расторгли с ней договоры.
По словам Пуксова, производством яиц он занимался десятилетиями и проблем до сих пор не было. "Теперь же взяли один анализ, и из меня делают бог знает что, - сказал он. – Откуда взялась бактерия, я не знаю. Очевидно, ее занесли птицы или люди", - сказал предприниматель.
Хотя департамент подтвердил, что все опасные яйца на сегодняшний день изъяты из продажи, не исключено, что зараженные яйца были проданы в предшествующие дни. Сколько их может быть, департамент сказать не может. Известно лишь, что окончание срока годности яиц приходится на период с 15 по 26 октября. Ни одного случая отравления в Эстонии, по словам департамента, пока не зарегистрировано.
Яйца помечены маркировкой 3EE16710 и 2EE31531. Код продукта указан на скорлупе. Если потребитель купил такие яйца, перед едой их необходимо подвергнуть тепловой обработке. Бактерия сальмонеллы погибает при нагревании до 70 градусов. Яйцо надо варить минимум 10 минут, большие яйца - еще дольше. При прожарке яйцо необходимо поджарить с обеих сторон.