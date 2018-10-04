Эстонскому производителю яиц из-за сальмонеллы грозит закрытие производства

Продукция Sanlind продается под марками "Kodutalu", "Kodukoha", "Pisihаа", "Hiigelhаа" и "Huva" со сроком годности от 15 до 26 октября.

Глава и владелец "Sanlind" Андрес Пуксов шокирован случившимся. "Что тут комментировать. Из-за одного анализа устроили такой балаган и превратили жизнь производителя в ад. Очевидно, теперь все производство придется ликвидировать", - констатировал он. По его мнению, департамент обошелся с ним несправедливо и слишком легко принял решение об изъятии яиц из продажи. "У нас взяли новые анализы, и они были чистыми", - утверждает он.

"Sanlind" с годовым оборотом в 3,1 млн евро производит в неделю около миллиона яиц. Хотя на первый взгляд может показаться, что списание недельной продукции еще не означает конца для фирмы, большую проблему представляет утрата репутации - все клиенты и партнеры уже расторгли с ней договоры.

По словам Пуксова, производством яиц он занимался десятилетиями и проблем до сих пор не было. "Теперь же взяли один анализ, и из меня делают бог знает что, - сказал он. – Откуда взялась бактерия, я не знаю. Очевидно, ее занесли птицы или люди", - сказал предприниматель.

Хотя департамент подтвердил, что все опасные яйца на сегодняшний день изъяты из продажи, не исключено, что зараженные яйца были проданы в предшествующие дни. Сколько их может быть, департамент сказать не может. Известно лишь, что окончание срока годности яиц приходится на период с 15 по 26 октября. Ни одного случая отравления в Эстонии, по словам департамента, пока не зарегистрировано.