Рейтинг Путина пал крайне низко - до уровня 2013 года

Согласно опросу "Левада-центра"*, деятельность Владимира Путина как президента России не одобряют 33% опрошенных россиян (одобряют 67%, не ответили 1%). Это наивысший антипоказатель с января 2014 года. Мало того, 41% респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина "страна движется по неверному пути".

Таким образом, рейтинг президента вернулся к "докрымским" значениям - с лета 2011 года по март 2014 года рейтинг неодобрения у Путина постоянно находился выше 30%, достигнув максимума в 37% к концу 2013 г. А после присоединения полуострова Крым к РФ количество россиян, одобряющих дела президента Путина, закономерно выросло - не одобряли его деятельность в среднем только 17% респондентов. Вновь расти антирейтинг стал с мая 2018 года, когда граждане РФ узнали о готовящейся пенсионной реформе.