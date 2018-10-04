Напомним, в воскресенье в водах у берегов полуострова Куннанас погибли 57-летний Анатолий Тейванс, 38-летний Валерий Климентьев и 30-летний Юрий Бурцеус.

Местные жители вечером в воскресенье заметили перевернувшуюся лодку и сообщили об этом ответственным службам, которые на месте происшествия нашли трех утонувших. Тейванса обнаружили примерно в 50 метрах от берега, тогда как остальные погибшие находились вблизи лодки.

Портал сообщает, что семьи двух погибших мужчин решили перевести их останки в Латвию. Третья семья еще не приняла окончательного решения, однако думает, как действовать дальше.

Ожидается, что необходимые документы будут подготовлены в течение недели, после чего тела можно будет перевезти в Латвию.

Посольство Латвии в Дублине выразило сочувствие семьям погибших и сотрудничает с ирландскими властями по этому вопросу.

Местные жители рассказали, что трое рыбаков регулярно отправлялись рыбачить в место, где произошла трагедия. Как сообщает Independent.ie, в среду на пристани были возложены цветы, а в ближайшей церкви доступна книга, в которую местные могут написать слова сочувствия и поддержки. Многие жители в среду оставили в этой книге записи.

Священник Лерри Келли сказал, что вечером в субботу состоится особая месса в память о погибших. На этой неделе в местной церкви во время любого богослужения зажигается свеча по погибшим рыбакам, сказал он.