Один из посетителей запостил в "Instagram" фотографию, где позирует в рижском кафе вместе с мировыми знаменитостями. Пост сразу вызвал большой ажиотаж.

Напомним, что 3 октября Джек Уайт дал концерт в зале "Palladium". Шоу было необычным: зрителям запретили приносить в зал мобильные телефоны. Удивление публики вызвало появление на сцене американского комика Джона Райли, который выступил в роли гитариста.

В комментариях накануне концерта фанаты Уайта обсуждали, что Райли прибудет в Латвию для съемок во второй части киноленты "Step Brothers".