Американский рок-музыкант Джек Уайт и голливудский актер, комик Джон Райли (слева на фото) заглянули в одно из рижских кафе, чем немало удивили посетителей.
Один из посетителей запостил в "Instagram" фотографию, где позирует в рижском кафе вместе с мировыми знаменитостями. Пост сразу вызвал большой ажиотаж.
Напомним, что 3 октября Джек Уайт дал концерт в зале "Palladium". Шоу было необычным: зрителям запретили приносить в зал мобильные телефоны. Удивление публики вызвало появление на сцене американского комика Джона Райли, который выступил в роли гитариста.
В комментариях накануне концерта фанаты Уайта обсуждали, что Райли прибудет в Латвию для съемок во второй части киноленты "Step Brothers".
Чтобы проникнуться атмосферой концерта, смотрите нашу галерею: