Чт, 4.10.2018
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Какие люди! Голливудский актер и рок-звезда потусили в рижском кафе ФОТО

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ФОТО: Empics / Scanpix

Американский рок-музыкант Джек Уайт и голливудский актер, комик Джон Райли (слева на фото) заглянули в одно из рижских кафе, чем немало удивили посетителей. 

Один из посетителей запостил в "Instagram" фотографию, где позирует в рижском кафе вместе с мировыми знаменитостями. Пост сразу вызвал большой ажиотаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met these two legendary dudes, definition of stils.

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Напомним, что 3 октября Джек Уайт дал концерт в зале "Palladium". Шоу было необычным: зрителям запретили приносить в зал мобильные телефоны. Удивление публики вызвало появление на сцене американского комика Джона Райли, который выступил в роли гитариста. 

В комментариях накануне концерта фанаты Уайта обсуждали, что Райли прибудет в Латвию для съемок во второй части киноленты "Step Brothers". 

Чтобы проникнуться атмосферой концерта, смотрите нашу галерею:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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