Пограничники поймали у Даугавы водолаза с сигаретами

В ночь на среду в результате оперативных мероприятий в окрестностях деревни Лупанду Пиедруйской волости пограничники задержали двух мужчин с несколькими коробками с сигаретами. У мужчин не было документов, а также специальных пропусков, кроме того, один из нарушителей был одет в водолазный костюм.