Пограничники поймали у Даугавы водолаза с сигаретами

На этой неделе в Краславском крае пограничники задержали у Даугавы контрабандиста сигарет в водолазном костюме, сообщает агентство ЛЕТА.
В ночь на среду в результате оперативных мероприятий в окрестностях деревни Лупанду Пиедруйской волости пограничники задержали двух мужчин с несколькими коробками с сигаретами. У мужчин не было документов, а также специальных пропусков, кроме того, один из нарушителей был одет в водолазный костюм.
Всего было изъято 69 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. Мужчины незаконно перемещали табачные изделия, используя Даугаву.
По факту нарушения режима приграничной полосы составлены протоколы административного нарушения. Кроме того, за незаконное перемещение табачных изделий начат уголовный процесс. Нарушители помещены в изолятор Госполиции.