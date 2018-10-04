Комиссии Сейма рассмотрят предложение о пособиях одиноким пенсионерам

Сейм сегодня передал на рассмотрение в комиссиях поданные оппозиционными депутатами поправки к закону о государственных социальных пособиях, предусматривающие выплату пособий одиноким пенсионерам.
Поправки подали депутаты от "Согласия" Роман Межецкис, Анрийс Матисс, Юлия Степаненко и Ивар Зариньш; Мартиньш Шицс, Айвар Мейя и Силвия Шимфа из Латвийского объединения регионов и Ингуна Судраба из партии "No sirds Latvijai".
Как указывают податели поправок, в Латвии 72,8% людей в возрасте 65 лет и старше живут одни и подвержены риску бедности. В стране около 105 тысяч одиноких пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке в размере хотя бы минимальной пенсии.
Согласно законопроекту, Сейм ежегодно будет устанавливать размер этого пособия, который должен быть не меньше одной минимальной месячной пенсии по возрасту в соответствующий год. Пособие одиноким пенсионерам предлагается выплачивать до 31 декабря каждого календарного года.