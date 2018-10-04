Комиссии Сейма рассмотрят предложение о пособиях одиноким пенсионерам

Как указывают податели поправок, в Латвии 72,8% людей в возрасте 65 лет и старше живут одни и подвержены риску бедности. В стране около 105 тысяч одиноких пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке в размере хотя бы минимальной пенсии.