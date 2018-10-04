Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал снести ему голову

Приближается один из самых ожидаемых боев года. В ночь с субботы на воскресенье состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Оба бойца провели открытую тренировку, на которой Макгрегор пообещал снести голову противнику.
Встреча ирландца и россиянина состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Их бой станет главным событием вечера.
Конор Макгрегор появился на открытой тренировке с 30-минутным опозданием, но ожидающие журналисты простили ему это, увидев, что ирландец пришёл со своим годовалым сыном.
💙 💙 💙 💙@TheNotoriousMMA #UFC229 pic.twitter.com/KxSDtrvNxK— UFC (@ufc) October 4, 2018
"Я верю, что у Хабиба много слабостей в этой игре. Я проигрываю ему в борьбе, но в драке он использует только одну тактику. Вы могли заметить, что у меня очень большой арсенал тактик. Я готов драться против любого стиля боя", - заявил Макгрегор.
Макгрегор возвращается на ринг после двухлетнего перерыва. Свой предыдущий бой в рамках UFC он провёл в ноябре 2016 года в Нью-Йорке. Тогда ирландец оказался сильнее и нокаутировал американца Эдди Альвареса.
"Мы видели, что Хабиб боролся в детстве с медведем, но он не встречался с ирландской гориллой!", - сказал ирландец.
Ирландец после открытой тренировки пообещал своим поклонникам, что "снесет голову" Нурмагомедову, поскольку он предсказуем.
"Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!" – прокричал Макгрегор в микрофон во время открытой тренировки.
Хабиб Нурмагомедов был как всегда немногословен.
"Вы все поддерживаете этого ирландца. Но через три дня всё изменится и вы все меня полюбите", — заявил россиянин.
30-летний Макгрегор за время своей профессиональной карьеры в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения.
Поединок ирландца и россиянина пройдёт в лёгком весе (до 70,3 кг). Для Нурмагомедова это будет первая защита чемпионского титула.