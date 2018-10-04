Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал снести ему голову

Встреча ирландца и россиянина состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Их бой станет главным событием вечера.

Конор Макгрегор появился на открытой тренировке с 30-минутным опозданием, но ожидающие журналисты простили ему это, увидев, что ирландец пришёл со своим годовалым сыном.

"Я верю, что у Хабиба много слабостей в этой игре. Я проигрываю ему в борьбе, но в драке он использует только одну тактику. Вы могли заметить, что у меня очень большой арсенал тактик. Я готов драться против любого стиля боя", - заявил Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов ФОТО: AP/LETA

Макгрегор возвращается на ринг после двухлетнего перерыва. Свой предыдущий бой в рамках UFC он провёл в ноябре 2016 года в Нью-Йорке. Тогда ирландец оказался сильнее и нокаутировал американца Эдди Альвареса.

"Мы видели, что Хабиб боролся в детстве с медведем, но он не встречался с ирландской гориллой!", - сказал ирландец.

Ирландец после открытой тренировки пообещал своим поклонникам, что "снесет голову" Нурмагомедову, поскольку он предсказуем.

"Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!" – прокричал Макгрегор в микрофон во время открытой тренировки.

Хабиб Нурмагомедов был как всегда немногословен.

"Вы все поддерживаете этого ирландца. Но через три дня всё изменится и вы все меня полюбите", — заявил россиянин.

30-летний Макгрегор за время своей профессиональной карьеры в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения.