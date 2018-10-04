Ученые развеяли миф о пользе вина

Проанализировав данные нескольких исследований влияния вина на организм, ученые пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.

В исследования приняли участие около 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет.

Малые дозы вина уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но повышают вероятность возникновения рака.