Ученые развеяли миф о пользе вина
4 октября 2018, 13:12
Исследователи из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе развеяли миф о пользе вина. Об этом сообщает MedicalXpress.
Проанализировав данные нескольких исследований влияния вина на организм, ученые пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.
В исследования приняли участие около 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет.
Малые дозы вина уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но повышают вероятность возникновения рака.
Хотя увеличение смертности зафиксировано у людей старше 75 лет, риск развития злокачественных опухолей у 25-летних также возрос.