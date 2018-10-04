Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Ученые развеяли миф о пользе вина

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Вино

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

Исследователи из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе развеяли миф о пользе вина. Об этом сообщает MedicalXpress.

Проанализировав данные нескольких исследований влияния вина на организм, ученые пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.

В исследования приняли участие около 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет.

Малые дозы вина уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но повышают вероятность возникновения рака.

Хотя увеличение смертности зафиксировано у людей старше 75 лет, риск развития злокачественных опухолей у 25-летних также возрос.

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