Коты, собаки, птицы, змеи: каждый седьмой вызов ГПСС - на помощь животным

Сегодня, в международный день защиты животных, спасатели призывают не забывать заботиться о своих питомцах.

По данным ГПСС, каждый седьмой вызов в службу связан именно со спасением живых существ. В принципе, этот показатель не меняется - в 2017 году было зафиксировано 735 случаев спасательных работ, связанных с братьями меньшими.

423 случая связано с домашними животными, 286 - с дикими, еще 34 раза приходилось выезжать на вызовы, связанные с домашними птицами или скотом.

Чаще всего в беду попадают коты - они залезают на деревья, но назад слезть им бывает не под силу, кроме того, они застревают в щелях, вентиляционных шахтах и колодцах.

На втором месте - птицы, которые тоже, бывает, залетают в неположенные места и не могут выбраться.

Собак приходилось спасать в 65 случаях.

Кроме того, 52 раза спастелям пришлось выезжать на вызовы, связанные со змеями, которых испуганные жители находили у себя в жилище или во дворах.