«Мне такие игры не нравятся». Вейонис рассказал, кому не доверит создавать правительство

В интервью радиостанции глава государства рассказал, по каким критериям он будет назначать главу будущего правительства после выборов, которые пройдут уже в эту субботу, 6 октября.

«Президенту и государству важно, чтобы коалиция была готова работать, чтобы у нее было [парламентское] большинство и чтобы она была стабильной. [...] Мне как президенту очень важно, чтобы образованная коалиция сохраняла евроатлантический курс внешней политики, чтобы образованное правительство было готово реализовывать новые реформы и продолжать уже начатые», — сказал Вейонис.

Президент также прокомментировал неясную многим избирателям ситуацию, при которой одна из партий набирает большинство голосов на выборах, но в правительство не попадает.

«Ситуация всегда в парламенте образуется так, что партии сами садятся за стол переговоров и ищут возможную модель сотрудничества. [...] Президент предлагает кандидату в премьеры от этой коалиционной модели образовать правительство. [...] Нам важно, чтобы правительство могло работать. Меньшинство затрудняет работу правительства. Например, принять бюджет — ну, это невозможно в меньшинстве. Для этого нужно большинство. [...] Я ориентируюсь на тех, у кого есть поддержка большинства в парламенте. Мне лично кажется довольно глупо, если бы я предлагал [образовать правительство] кому-то, у кого нет поддержки большинства. Это была бы какая-то игра. Мне такие игры не нравятся», — указал Вейонис.

Глава страны ответил и на вопрос, собирается ли он баллотироваться на второй президентский срок.