Сейм переименовал Полицию безопасности в Службу госбезопасности

Как сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе, поправки приняты с целью усовершенствовать регулирование деятельности всех трех органов госбезопасности: Бюро по защите Сатверсме, военной разведки и ПБ.

ПБ - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Смена названия ПБ обоснована необходимостью изменить его на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.