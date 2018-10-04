Чт, 4.10.2018
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Сейм переименовал Полицию безопасности в Службу госбезопасности

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Иллюстративное фото

ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных спецслужбах, предусматривающие среди прочего переименование Полиции безопасности (ПБ) в Службу государственной безопасности.

Как сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе, поправки приняты с целью усовершенствовать регулирование деятельности всех трех органов госбезопасности: Бюро по защите Сатверсме, военной разведки и ПБ.

ПБ - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Смена названия ПБ обоснована необходимостью изменить его на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.

Поправки вступят в силу 1 января 2019 года.

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