iPhone XS Max не смог одолеть Huawei P20 Pro в борьбе за звание смартфона с лучшей камерой

К огорчению Apple, по итогам тестирования новый iPhone уступил аппарату Huawei P20 Pro, оснащенному тройной основной камерой. Его специалисты DxOMark протестировали в марте этого года. По итогам испытаний iPhone XS Max получил 110 баллов за съемку фотографий и 96 баллов за съемку видео. Сводный результат теста составил 105 баллов, тогда как Huawei P20 Pro набрал 109 баллов (114 и 98 баллов соответственно).

Среди сильных сторон камеры iPhone XS Max специалисты назвали точную работу автофокуса и хорошую детализацию снимков, а также отличную стабилизацию при съемке видео. К недостаткам камеры в DxOMark отнесли недоэкспонированные снимки со вспышкой и шумы при съемке видео в условиях низкой освещенности.