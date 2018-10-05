Афиша на выходные: Легенды о Риге, STAND UP Comedy, закрытие сезона дрифта и другое

Для всей семьи: легенды о Риге, увлекательные представления и выставки

ФОТО: LightField Studios/PantherMedia/Scanpix

"Легенды о Риге и еще..."

Все желающие любого возраста приглашаются на День семьи "Легенды о Риге и еще..." в Рижский музей истории и мореходства. В программе: 12:00 - 15:00 - познавательная и увлекательная экскурсия "Легенды и повести о Риге, музее и..."; 11:00 - 16:30 - творческая мастерская для детей "Рига и легенды в цвете"; в 12:00 и 15:00 - на экскурсию приглашает историк и педагог музея Ирена Стреле. С 11:00 до 16:30 - творческая мастерская "Рига и легенды в цвете", где, рисуя и раскрашивая, можно будет создать свои визуальные рассказы о Риге и об опыте, полученном в музее. Возможно, некоторые участники мастерской даже придумают свою собственную легенду о Риге?

Когда: 7 октября в 11:00

Где: Музей истории и мореходства, ул. Паласта, 4,

Цена: 0,50 - 2,50 евро, дошкольникам - бесплатно

Выставка "Кто чей друг?"

Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.

Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.

Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00

Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1

Цена: 0,50 - 3,50 евро

Новый сезон в Латвийском театре кукол

Свой 75-й, юбилейный, сезон открыл коллектив Латвийского театра кукол. С репертуаром театра можно ознакомиться здесь!

Когда: 6 и 7 октября в 11:0, 14:00 и 15:00

Где: ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 5,00 - 13,50 евро

Детский музыкальный спектакль "Однажды в сказке"

"Ах, до чего же я люблю балы, званые приемы - вообще праздники! Сами посудите - все сверкает, люди улыбаются. Сегодня у нас во дворце будет бал, и он начнется ровно в срок!" – говорит король своей принцессе, но даже не подозревает, что произойдет с двенадцатым ударом часов… "Однажды в сказке" - очередной сюрприз для девочек и мальчиков (от 3 до 11 лет), а также их родителей от студии шоу-программ KOLIZEJ.LV. Это сказка о любви, взаимопомощи и чудесах с участием феи, короля и принцессы, доброго кузнеца Добрыни, Бабы Яги и других персонажей.

Веселое, увлекательное музыкальное представление, с танцами, загадками и с шоу мыльных пузырей ждет всех гостей.

Когда: 7 октября в 12:00

Где: отель DAINA, Юрмала, Меллужи, ул. Межсаргу, 4/6

Цена: 5 - 10 евро

Интерактивная выставка Future Live