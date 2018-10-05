Афиша на выходные: Легенды о Риге, STAND UP Comedy, закрытие сезона дрифта и другое

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и вечеринками. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Для всей семьи: легенды о Риге, увлекательные представления и выставки
"Легенды о Риге и еще..."
Все желающие любого возраста приглашаются на День семьи "Легенды о Риге и еще..." в Рижский музей истории и мореходства. В программе: 12:00 - 15:00 - познавательная и увлекательная экскурсия "Легенды и повести о Риге, музее и..."; 11:00 - 16:30 - творческая мастерская для детей "Рига и легенды в цвете"; в 12:00 и 15:00 - на экскурсию приглашает историк и педагог музея Ирена Стреле. С 11:00 до 16:30 - творческая мастерская "Рига и легенды в цвете", где, рисуя и раскрашивая, можно будет создать свои визуальные рассказы о Риге и об опыте, полученном в музее. Возможно, некоторые участники мастерской даже придумают свою собственную легенду о Риге?
Когда: 7 октября в 11:00
Где: Музей истории и мореходства, ул. Паласта, 4,
Цена: 0,50 - 2,50 евро, дошкольникам - бесплатно
Выставка "Кто чей друг?"
Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.
Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.
Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00
Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1
Цена: 0,50 - 3,50 евро
Новый сезон в Латвийском театре кукол
Свой 75-й, юбилейный, сезон открыл коллектив Латвийского театра кукол. С репертуаром театра можно ознакомиться здесь!
Когда: 6 и 7 октября в 11:0, 14:00 и 15:00
Где: ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 5,00 - 13,50 евро
Детский музыкальный спектакль "Однажды в сказке"
"Ах, до чего же я люблю балы, званые приемы - вообще праздники! Сами посудите - все сверкает, люди улыбаются. Сегодня у нас во дворце будет бал, и он начнется ровно в срок!" – говорит король своей принцессе, но даже не подозревает, что произойдет с двенадцатым ударом часов… "Однажды в сказке" - очередной сюрприз для девочек и мальчиков (от 3 до 11 лет), а также их родителей от студии шоу-программ KOLIZEJ.LV. Это сказка о любви, взаимопомощи и чудесах с участием феи, короля и принцессы, доброго кузнеца Добрыни, Бабы Яги и других персонажей.
Веселое, увлекательное музыкальное представление, с танцами, загадками и с шоу мыльных пузырей ждет всех гостей.
Когда: 7 октября в 12:00
Где: отель DAINA, Юрмала, Меллужи, ул. Межсаргу, 4/6
Цена: 5 - 10 евро
Интерактивная выставка Future Live
В Elkor Plaza свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.
Когда: 6 и 7 октября с 11:00 до 20:00
Где: Бривибас гатве, 201
Цена: от 8 евро
Культура и концерты
Спектакль «Любить» Сигаловой
Режиссер и хореограф Алла Сигалова поставила историю первой и последней любви по пьесе «Ну и пусть» Виктории Токаревой.
О любви Токарева пишет как никто другой: свежо, легко, небанально - и при этом так, что начинаешь дышать в одном ритме с героями. Пьеса «Ну и пусть» - еще одно тому подтверждение: по-токаревски пронзительно, иронично и со светлой токаревской грустинкой выплетается история любви… И даже не одна история, потому что каждый герой пьесы живет любовью – несет ее в себе, горит ею, надеется на нее. Чья-то любовь взаимна – и дарит крылья; чья-то безответна – и дарит опыт. Но и счастливая, и несчастная, любовь остается высшим смыслом жизни. В ролях: Иева Сеглиня, Наталия Живец, Евгений Черкес, Елена Сигова, Максим Бусел, Татьяна Лукашенкова, Алексей Коргин, Анатолий Фечин, Яна Лисова, Ольга Никулина, Юлия Бернгардт, Анастасия Рекута-Джорджевич, Вадим Гроссман. В спектакле использованы аутентичные костюмы 1970х годов из коллекции Александра Васильева
Когда 5 октября в 19.00
Где: Рижский русский театр
Цена: 13.60 - 20.00 евро
Концерт духовной музыки
В Риге выступит праздничный хор Данилова монастыря — один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование. В 2003 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил коллективу почетное название Мужского хора Синодальной Резиденции Святейшего Патриарха
Хор возрождает традиции русского пения, бытовавшие на Руси в XV–XVII веках. Его участники – лауреаты международных и всероссийских конкурсов церковной музыки.
В репертуаре певчих – более 800 сочинений: весь спектр богослужебной музыки, романсы, исторические, военно-патриотические, народные и застольные песни, а также отечественная и зарубежная классика.
Когда: 5 октября в 19.00
Где: Дворец культуры ВЭФ
Цена: 20 евро
Концерт вундеркинда Даниила Булаева
Первый сольный концерт юного одарённого скрипача пройдёт в Большом зале Оперы с опущенным железным занавесом, чтобы создать уникальную акустику для исполнения камерной музыки.
Несмотря на юный возраст, Даниил имеет богатый концертный опыт: его первое выступление с камерным оркестром состоялось, когда ему было всего пять лет. В возрасте семи лет он в России впервые концертировал с симфоническим оркестром, а годом позже дал первый сольный концерт в зале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории. Сейчас Даниил учится в музыкальной средней школы им. Эмиля Дарзиня (педагог – Нелли Саркисян), участвует в международных музыкальных фестивалях и конкурсах. В качестве солиста музицировал со многими известными симфоническими и камерными оркестрами в Италии, Китае, Армении, Аргентине, Бельгии, Швейцарии, России, Литве и Латвии. В программе концерта — музыка Жоржа Бизе, Жиля Массне, Шарля Гуно, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других композиторов.
Когда: 6 октября
Где: Латвийская национальная опера
Цена: 9 -25 евро
Клубные мероприятия
Riga STAND UP Comedy VOL.10
Riga Stand Up предлагает вместе отпраздновать юбилей концертом актуальных молодых комиков с телеканала ТНТ. Публику ждёт сюрприз – выступление сразу троих финалистов Comedy Battle 2018: Никиты Дубровского, Валентина Сидорова и Максима Евдокимова!
В этом году прошел особый сезон Comedy Battle(ТНТ) – миниатюрщики против стендаперов. И в Ригу пригласили тройку лучших стендаперов по итогам 2018 года. На разогреве у комиков - резиденты Riga Stand Up.
Когда: 6 октября в 19.00
Где: Cinamon Riga
7.00 — 20.00 евро
Фестиваль Pole dance
Организаторы обещают зрителям грандиозный фестиваль Pole dance и самую крутую танцевальную Аfter party в Латвии. Вы увидите битву сильнейших танцоров и сами сможете протанцевать всю ночь под крутые сеты диджея из Европы Европы - DJ EL-LAY
Когда: 6 октября в 20.00
Где: Studio 69
Цена: 20.00 евро
Рэпер MATRANG
Уроженец Владикавказа, российский рэпер ворвался в музыкальную индустрию с песней «Медуза». Ее запись в конце 2017 года попала к Басте, который пригласил музыканта в Москву. Официальный релиз первого сингла, с которым MATRANG попал сразу во все музыкальные чарты, состоялся на лейбле Басты Gazgolder в январе этого года. На обложке сингла «Медуза» изображен осьминог. Оформление обложки первого официального трека – идея Алана, эта же татуировка, точь в точь, есть на плече музыканта. «У меня очень развито визуальное и эмоциональное восприятие, я вижу мир в образах и метафорах, это мой способ воспринимать и писать песни», - говорит музыкант, чей псевдоним обозначает «луну» на вьетнамском языке.
Когда: 6 октября в 23:59
Где: FIRST МИР
Цена: 25.00 – 35.00 евро
Спорт: закрытие сезона дрифта, марафон в Сигулде и футбол
Закрытие дрифт сезона — ALL IN ONE
Соревнования по дрифту в этот раз продут сразу в двух местах — на спидвейном стадионе в Бикериниеках и на большой трассе Бикериниеки. Весь день соревнования по дрифту будут проходить параллельно друг другу. Зрители смогут наблюдать за ходом соревнований с обновлённых трибун, а также непосредственно с поля у спидвейного стадиона. В соревнованиях заявлены 69 участников.
Когда: 6 октября
Где: Бикерниекский спортивный комплекс
Цена: 3 — 15 евро
Горный марафон в Сигулде
Соревнования пройдут на трёх дистанциях: горный кросс (14-16 км), полумарафон (35-37 км) и марафон (70-74 км). Регистрация на участие в марафоне проходила в интернете и она уже закончилась, но в день соревнований можно будет записаться на месте с 7:00 до 9:30.
Когда: 6 октября
Где: Сигулда
LNK Fight Night vol.9
Это международные профессиональные бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены Латвии — Ричард Болотникс, Николай Гришунин, Андрей Покумейко, Евгений Алексеев, Милан Волков, Артур Горлов и многие другие.
Помимо этого зрителей ожидает великолепное световое шоу и незабываемое гоу-гоу шоу в исполнении прекрасных девушек.
Когда: 6 октября
Где: Арена Рига
Цена: 10 — 25 евро
Футбол. Чемпионат Латвии
Riga FC – FK Metta/LU
Когда: 6 октября в 15:00
Где: Стадион «Сконто»
FK Jelgava – RFS
Когда: 7 октября
Где: Zemgales Olimpiskais Centrs
Spartaks Jūrmala – Valmiera Glass ViA
Когда: 7 октября
Где: Стадион «Sloka»
FK Liepāja/Mogo – FK Ventspils
Когда: 7 октября
Где: Стадион «Даугава», Лиепая