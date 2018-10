Афиша на выходные: Легенды о Риге, STAND UP Comedy, закрытие сезона дрифта и другое

Riga STAND UP Comedy VOL.10

Riga Stand Up предлагает вместе отпраздновать юбилей концертом актуальных молодых комиков с телеканала ТНТ. Публику ждёт сюрприз – выступление сразу троих финалистов Comedy Battle 2018: Никиты Дубровского, Валентина Сидорова и Максима Евдокимова!

В этом году прошел особый сезон Comedy Battle(ТНТ) – миниатюрщики против стендаперов. И в Ригу пригласили тройку лучших стендаперов по итогам 2018 года. На разогреве у комиков - резиденты Riga Stand Up.

Где: FIRST МИР