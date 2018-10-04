В августе пшеница подорожала на 22%

В августе продовольственная пшеница в Латвии стоила 184,4 евро за тонну - на 0,6% меньше, чем в ЕС в среднем.

Цена кормовой пшеницы в Латвии в августе 2018 года составила 167,6 евро за тонну - на 10,8% выше, чем в июле, и на 9,6% ниже средней цены в ЕС. Рапс в Латвии в августе стоил 357,6 евро, продовольственный овес - 148,5 евро, продовольственная рожь - 152,6 евро за тонну, кормовой ячмень - 164,4 евро за тонну.

Общий урожай зерновых в Латвии в 2018 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется на 23% меньше, в том числе пшеницы - на 33% меньше, ячменя - на 30% больше, овса - на 47% больше, рапса - на 26% меньше. Зерновыми в этом году засеяно на 2,6% меньше гектаров земли, чем в 2017 году.