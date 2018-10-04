В ночь на пятницу ожидаются заморозки, но затем потеплеет

На большей части территории страны в начале ночи похолодает до +5 градусов, позднее станет теплее и ранним утром в Лиепае столбик термометра поднимется до отметки в +13 градусов.

Начиная с запада, небо затянет облаками, возможны больше дожди. Такая погода сохранится на протяжении всей пятницы.

Ожидаются южный, юго-западный ветер. С утра и днем его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду, на побережье они достигнут скорости 18 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +11..+15 градусов, но на востоке страны до +10 градусов потеплеет лишь к вечеру.