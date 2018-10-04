В ночь на пятницу ожидаются заморозки, но затем потеплеет

В ночь на пятницу в восточной части Латвии температура воздуха понизится до +2..-2 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.
На большей части территории страны в начале ночи похолодает до +5 градусов, позднее станет теплее и ранним утром в Лиепае столбик термометра поднимется до отметки в +13 градусов.
Начиная с запада, небо затянет облаками, возможны больше дожди. Такая погода сохранится на протяжении всей пятницы.
Ожидаются южный, юго-западный ветер. С утра и днем его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду, на побережье они достигнут скорости 18 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +11..+15 градусов, но на востоке страны до +10 градусов потеплеет лишь к вечеру.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, временами возможны небольшие дожди, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +4 градуса ночью до +15 градусов днем.