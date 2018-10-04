Чт, 4.10.2018
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В ночь на пятницу ожидаются заморозки, но затем потеплеет

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на пятницу в восточной части Латвии температура воздуха понизится до +2..-2 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

На большей части территории страны в начале ночи похолодает до +5 градусов, позднее станет теплее и ранним утром в Лиепае столбик термометра поднимется до отметки в +13 градусов.

Начиная с запада, небо затянет облаками, возможны больше дожди. Такая погода сохранится на протяжении всей пятницы.

Ожидаются южный, юго-западный ветер. С утра и днем его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду, на побережье они достигнут скорости 18 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +11..+15 градусов, но на востоке страны до +10 градусов потеплеет лишь к вечеру.

В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, временами возможны небольшие дожди, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +4 градуса ночью до +15 градусов днем. 

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