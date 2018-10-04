Одним из таких продуктов они, в частности, считают миндаль. Миндаль богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами, а кроме того,

эти орехи обладают специфическим свойством в плане усвоения: жирные компоненты миндаля не откладываются в жировые депо человеческого тела.

Также можно не бояться есть в позднее время индейку. Ее мясо легко усваивается, но главное - содержит L-триптофан, незаменимую аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина, известного как «гормон счастья» и помогающего при проблемах с ночным сном.

Другой продукт, разрешенный диетологами для употребления ночью, - спаржа.

Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики и оказывает мягкое стимулирующее действие на работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, для ночных перекусов можно использовать хумус. В этом блюде на основе пюре из нута (вид бобовых) нет компонентов, повышающих холестерин, но зато много ценного растительного белка.

Греческий йогурт или обычный кефир обеспечивают хорошую работу кишечника и потому тоже входят в список продуктов, которые можно есть по ночам, не боясь прибавить в весе.

Не возбраняется ночью съесть и авокадо, хотя диетологи рекомендуют не употреблять за один раз сразу целый большой плод, достаточно и половины.