Чт, 4.10.2018
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5 продуктов, которые можно смело есть по ночам Ура!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia/Scanpix

Специалисты в области диетологии рассказали о том, какими продуктами можно смело перекусывать ночью без опасений навредить фигуре, пишет МедикФорум.

Одним из таких продуктов они, в частности, считают миндаль. Миндаль богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами, а кроме того,

эти орехи обладают специфическим свойством в плане усвоения: жирные компоненты миндаля не откладываются в жировые депо человеческого тела.

Также можно не бояться есть в позднее время индейку. Ее мясо легко усваивается, но главное - содержит L-триптофан, незаменимую аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина, известного как «гормон счастья» и помогающего при проблемах с ночным сном.

Другой продукт, разрешенный диетологами для употребления ночью, - спаржа.

Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики и оказывает мягкое стимулирующее действие на работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, для ночных перекусов можно использовать хумус. В этом блюде на основе пюре из нута (вид бобовых) нет компонентов, повышающих холестерин, но зато много ценного растительного белка.

Греческий йогурт или обычный кефир обеспечивают хорошую работу кишечника и потому тоже входят в список продуктов, которые можно есть по ночам, не боясь прибавить в весе.

Не возбраняется ночью съесть и авокадо, хотя диетологи рекомендуют не употреблять за один раз сразу целый большой плод, достаточно и половины.

Авокадо содержит растворимые волокна, которые стимулируют работу печени, улучшают пищеварение и помогают держать под контролем уровень холестерина.

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