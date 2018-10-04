Специалисты в области диетологии рассказали о том, какими продуктами можно смело перекусывать ночью без опасений навредить фигуре, пишет МедикФорум.
Одним из таких продуктов они, в частности, считают миндаль. Миндаль богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами, а кроме того,
эти орехи обладают специфическим свойством в плане усвоения: жирные компоненты миндаля не откладываются в жировые депо человеческого тела.
Также можно не бояться есть в позднее время индейку. Ее мясо легко усваивается, но главное - содержит L-триптофан, незаменимую аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина, известного как «гормон счастья» и помогающего при проблемах с ночным сном.
Другой продукт, разрешенный диетологами для употребления ночью, - спаржа.
Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики и оказывает мягкое стимулирующее действие на работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, для ночных перекусов можно использовать хумус. В этом блюде на основе пюре из нута (вид бобовых) нет компонентов, повышающих холестерин, но зато много ценного растительного белка.
Греческий йогурт или обычный кефир обеспечивают хорошую работу кишечника и потому тоже входят в список продуктов, которые можно есть по ночам, не боясь прибавить в весе.
Не возбраняется ночью съесть и авокадо, хотя диетологи рекомендуют не употреблять за один раз сразу целый большой плод, достаточно и половины.
Авокадо содержит растворимые волокна, которые стимулируют работу печени, улучшают пищеварение и помогают держать под контролем уровень холестерина.