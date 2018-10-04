Во второй день голоса на хранение сдали более 7000 избирателей

В среду голоса на хранение сдали 7937 человек, что составляет 0,51% избирателей.

В целом за первых два дня на хранение сдано 15 085 голосов, что составляет 0,97% всех голосов избирателей. Активнее всего свои голоса на хранение передавали избиратели в Риге - 1,42%. В Видземе голоса сдали 0,85%, в Курземе - 0,7%, в Земгале - 0,69%, в Латгале - 0,56% избирателей.

Сдать свой голос на хранение до дня выборов в Сейм избиратели могут со среды по пятницу на 58 избирательных участках, которые открыты в течение нескольких часов в день.