Чт, 4.10.2018
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Во второй день голоса на хранение сдали более 7000 избирателей

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ФОТО: LETA

Во второй день свои голоса на хранение на одном из 58 избирательных участков в Латвии сдали 7148 человек, или 0,46% общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В среду голоса на хранение сдали 7937 человек, что составляет 0,51% избирателей.

В целом за первых два дня на хранение сдано 15 085 голосов, что составляет 0,97% всех голосов избирателей. Активнее всего свои голоса на хранение передавали избиратели в Риге - 1,42%. В Видземе голоса сдали 0,85%, в Курземе - 0,7%, в Земгале - 0,69%, в Латгале - 0,56% избирателей.

Сдать свой голос на хранение до дня выборов в Сейм избиратели могут со среды по пятницу на 58 избирательных участках, которые открыты в течение нескольких часов в день.

Парламентские выборы в Латвии пройдут в субботу, 6 октября.

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