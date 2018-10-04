На этой неделе отопление будет подключено у большей части жилых домов в Риге

«Подключение отопления, ровно также, как и отключение отопления, время, когда предприятие получает повышенное число заявлений от квартирных собственников, которые хотят подключить отопление, и столько же противоположного характера заявлений с указаниями управляющему еще не начинать отопительный сезон. Конечно, в таких условиях индивидуально походящие решения возможно обеспечить только в новых проектах и реновированных зданиях, где проведена реконструкция систем теплоснабжения, которые оснащены индивидуальным учетом потреблённого тепла и системой регуляции. В свою очередь жильцам остальных зданий необходимо принять обязывающее решение. Поэтому, основываясь на возрастающем числе запросов, а также возможностях современных теплоузлов обеспечить определенный расход тепла в соответствии с колебаниями температуры воздуха, было принято решение начать массовое подключение к отоплению. Чтобы обеспечить тепло в зданиях, со сторон RNP, АО “Rīgas siltums” и ПО “Siltumserviss Rīga” в процесс вовлечены 250 работников», - отметил председатель правления RNP Айварс Гонтаревс.