На этой неделе отопление будет подключено у большей части жилых домов в Риге

Продолжаются работы по подключению домов, находящихся в ведении ООО “Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), к отоплению. На данный момент к отоплению подключено 678 зданий, в последующие дни, а работы продолжатся и в выходные, отопление планируется подключить большей части многоквартирных домов - клиентов предприятия.
С наступлением осени и понижением температуры воздуха, RNP уже в сентябре провел все предварительные работы, чтобы без промедлений можно было подключить отопление всем многоквартирным домам, находящимся в ведении предприятия, а в первых зданиях отопление было подключено 1 октября на основании решения общества квартирных собственников или уполномоченных лиц.
На данный момент RNP в связи с началом отопительного сезона получает возрастающее число заявления «за» и «против».
«Подключение отопления, ровно также, как и отключение отопления, время, когда предприятие получает повышенное число заявлений от квартирных собственников, которые хотят подключить отопление, и столько же противоположного характера заявлений с указаниями управляющему еще не начинать отопительный сезон. Конечно, в таких условиях индивидуально походящие решения возможно обеспечить только в новых проектах и реновированных зданиях, где проведена реконструкция систем теплоснабжения, которые оснащены индивидуальным учетом потреблённого тепла и системой регуляции. В свою очередь жильцам остальных зданий необходимо принять обязывающее решение. Поэтому, основываясь на возрастающем числе запросов, а также возможностях современных теплоузлов обеспечить определенный расход тепла в соответствии с колебаниями температуры воздуха, было принято решение начать массовое подключение к отоплению. Чтобы обеспечить тепло в зданиях, со сторон RNP, АО “Rīgas siltums” и ПО “Siltumserviss Rīga” в процесс вовлечены 250 работников», - отметил председатель правления RNP Айварс Гонтаревс.
Большая часть систем теплоснабжения в многоквартирных домах работает, основываясь на установках автоматизированных теплоузлов, что означает, что для каждого дома система отопления регулируется автоматически, в соответствии с температурой воздуха на улице, сообщает портал Riga.lv.
С началом отопительного сезона, однако нужно считаться в тем, что необходимо время для того, чтобы дом прогрелся.
Призываем в первые дни после подачи отопления обратить внимание на температуру в помещениях. Если возникли подозрения, что автоматизированная система не работает или не подстраивается в соответствии с колебаниями температуры воздуха, просьба звонить и сообщать о проблеме в ПО “Siltumserviss Rīga” по телефону 80000610 или на телефон для справок RNP 8900.