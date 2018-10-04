В Кекаве наркоман украл из магазина зубную пасту и зубных щеток на сотни евро

В полицию с заявлением обратился один из магазинов Кекавы. Во время инвентаризации открылось, что из него пропало большое количество зубной пасты и щеток, потери измеряются сотнями евро.

Пропали самые дорогие пасты, которые стоили от семи до нескольких десятков евро.

Полиция начала следствие. Охранник торговой точки рассказал, что уже ранее замечал в магазине мужчину, по поводу которого у него возникли подозрения, что, возможно, именно он похитил принадлежности для ухода за зубами. В среду подозрительный мужчина снова пришел в магазин, поэтому охранник решил его задержать и вызвать полицию.

Полицейские участка Баложи выяснили, что мужчина родился в 1982 году и объявлен в розыск в Риге и Бауске.

Выяснилось, что задержанный выносил из магазина товары два дня - 17 и 24 сентября, положив их в рюкзак. Сейчас количество похищенного уточняется, как и причиненные торговцу убытки. Выяснилось, что мужчина продавал вещи на улице по более низкой цене.

Ранее мужчина занимался кражей и продажей алкоголя. Кроме того, он попадал в поле зрения полиции в связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических веществ.