Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET
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Дубль Кузнецова и новый рекорд Овечкина. "Вашингтон" стартовал с разгромной победы НХЛ

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Александр Овечкин

ФОТО: Patrick Smith/AFP/Scanpix

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" в среду стартовал в НХЛ с разгромной победы над "Бостоном" - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0).

Перед началом матча хоккеисты "Вашингтона" расстались с Кубком Стэнли. Российских хоккеист Александр Овечкин отдал трофей на хранение в специальный кейс.

Сразу после этого началась встреча и "Вашингтон" бросился на соперника. Столичные хоккеисты камня на камне не оставили от "Бостона", который потерпел сокрушительное поражение - 7:0. Дубль оформил россиянин Евгений Кузнецов, который в итоге был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня.

Гол забил и другой российских хоккеист Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 608-й в НХЛ и россиянин вышел на 18-е место в списке бомбардиров за всю историю лиги. От 17-ого места Александра отделяют две шайбы.

"Мы знаем, как должны играть, что приносит нам результат. Думаю, мы уже идем дальше, ведь мы - профессионалы. Мы знаем, как трудно достичь подобных высот", - цитирует Овечкина ESPN.

Следующий матч "Вашингтон" проведёт 5 октября на выезде против команды "Питтсбург".

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