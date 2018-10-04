Дубль Кузнецова и новый рекорд Овечкина. "Вашингтон" стартовал с разгромной победы

Перед началом матча хоккеисты "Вашингтона" расстались с Кубком Стэнли. Российских хоккеист Александр Овечкин отдал трофей на хранение в специальный кейс.

Сразу после этого началась встреча и "Вашингтон" бросился на соперника. Столичные хоккеисты камня на камне не оставили от "Бостона", который потерпел сокрушительное поражение - 7:0. Дубль оформил россиянин Евгений Кузнецов, который в итоге был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня.

Гол забил и другой российских хоккеист Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 608-й в НХЛ и россиянин вышел на 18-е место в списке бомбардиров за всю историю лиги. От 17-ого места Александра отделяют две шайбы.

"Мы знаем, как должны играть, что приносит нам результат. Думаю, мы уже идем дальше, ведь мы - профессионалы. Мы знаем, как трудно достичь подобных высот", - цитирует Овечкина ESPN.