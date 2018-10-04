Чт, 4.10.2018
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У здания Минсообщения против низких зарплат протестуют около 60 водителей автобусов

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ФОТО: LETA

Около 60 членов Латвийского профсоюза общественных услуг и транспорта участвуют сегодня в акции протеста против низких зарплат у здания Министерства сообщения.

Председатель правления ГООО "Автотранспортная дирекция" Кристиан Годиньш предложил пикетчикам обсудить вопрос о зарплатах водителей автобусов, и они приняли его предложение.

Председатель Латвийского профсоюза общественных услуг и транспорта Юрис Калниньш сообщил агентству ЛETA, что профсоюз хочет добиться соответствующих дотаций в отрасли, повышения часовых ставок и упорядочения системы оплаты труда.

"Еще в феврале мы встретились с министром и передали работодателям проект генерального соглашения. Увы, работодатели ответили, что не хотят заключать генеральное соглашение, а что касается закупок, они предложили заложить некоторые минимальные нормы в положения о конкурсах. Нас это не удовлетворяет", - пояснил он.

В пикете участвуют водители автобусов из Лиепаи, Бауски, Гулбене, Огре, Валмиеры, Риги.

Цель акции - привлечь внимание депутатов, правительства, работодателей и общества к проблемам в отрасли пассажирских перевозок.

Профсоюз требует предоставить соответствующие дотации для автобусных перевозок и установить для водителей гарантированную оплату труда (почасовую тарифную ставку) в размере 7 евро в час, а также заключить в отрасли генеральное соглашение.

"Обществу рассказывают, что шоферы за свою работу получает 1000 евро и больше, но это некорректно, потому что в эту сумму обычно входит также оплата сверхурочных", - подчеркнул Калниньш. По его словам, подобные проблемы существуют почти у всех предприятий пассажирских автобусных перевозок.

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