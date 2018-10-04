Возле Domina Shopping установлена 4-метровая скульптура рук Майриса Бриедиса

В честь столетия Латвии у торгового центра Domina Shopping установлен оригинальный объект - скульптура в виде двух рук высотой 4 м, пальцы которых символически сложены в аббревиатуру LV. Моделью для ее создания послужил знаменитый латвийский спортсмен - боксер Майрис Бриедис.
Для создания скульптуры использовалась технология трехмерного сканирования, которая позволила получить виртуальную модель рук спортсмена.
Она была увеличена в 20 раз, послойно вырезана и склеена, а затем скульптор придал этому объекту окружающей среды жизненность, тщательно его отшлифовав.
Чтобы обеспечить долговечность объекта, он покрыт слоем пластиката. При создании скульптуры большое внимание уделялось не только пропорциям рук, форме и фиксированной позе, но и анатомическим деталям. Таким образом, удалось максимально точно изобразить руки, которые, с одной стороны, принесли латышскому спортсмену успех и мировую известность, а с другой стороны - символизируют силу и то, что люди Латвии являются народом делателей.
Автором художественного замысла объекта является талантливый латышский архитектор Дидзис Яунземс, который регулярно создает урбанистические объекты окружающей среды и разрабатывает сценографию для мероприятий различного масштаба.