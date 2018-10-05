Даниил Булаев ярко заявил о себе в 10 лет, на состоявшемся четыре года назад в сквере Оперы концерте "Рожденные в Риге". Его темпераментные скрипичные соло поразили слушателей. Уже тогда зрителям стало ясно: перед ними большой музыкант.

Несмотря на юный возраст, Даниил имеет богатый концертный опыт: его первое выступление с камерным оркестром состоялось, когда ему было всего пять лет. В возрасте семи лет он в России впервые концертировал с симфоническим оркестром, а годом позже дал первый сольный концерт в зале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории. Сейчас Даниил учится в музыкальной средней школы им. Эмиля Дарзиня (педагог – Нелли Саркисян), участвует в международных музыкальных фестивалях и конкурсах. В качестве солиста музицировал со многими известными симфоническими и камерными оркестрами в Италии, Китае, Армении, Аргентине, Бельгии, Швейцарии, России, Литве и Латвии. В программе концерта — музыка Жоржа Бизе, Жиля Массне, Шарля Гуно, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других композиторов.