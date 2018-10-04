Чт, 4.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Рижская дума признана самым влиятельным брендом в социальной сети Twitter

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ФОТО: riga.lv

3 октября на церемонии награждения лучших латвийских брендов Рижской думе была признана самым влиятельным латвийским брендом в социальной сети Twitter, второе и третье места заняли авиакомпания airBaltic и Госполиция соответственно. Топ лучших латвийских брендов по замерам аудитории составляет DDB Consulting.

Самоуправление выражает благодарность читателям за оценку и призывает жителей активнее обращаться с предложениями и вопросами именно в социальных сетях, особенно на странице Riga.lv в Facebook. Это удобный способ получения оперативных ответов на все вопросы.

Топ лучших брендов составляется с 2004 года и является важным индикатором при определении отношения аудитории. Исследование проводит DDB Consulting в сотрудничестве RAIT Custom Research Baltic и журналом Kapitāls. В 2009 году впервые стали выявлять самый влиятельный бренд – бренд, вызывающий наибольшее число положительных диалогов и дискуссий, сообщает портал Riga.lv.

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