Рижская дума признана самым влиятельным брендом в социальной сети Twitter

3 октября на церемонии награждения лучших латвийских брендов Рижской думе была признана самым влиятельным латвийским брендом в социальной сети Twitter, второе и третье места заняли авиакомпания airBaltic и Госполиция соответственно. Топ лучших латвийских брендов по замерам аудитории составляет DDB Consulting.
Самоуправление выражает благодарность читателям за оценку и призывает жителей активнее обращаться с предложениями и вопросами именно в социальных сетях, особенно на странице Riga.lv в Facebook. Это удобный способ получения оперативных ответов на все вопросы.
Топ лучших брендов составляется с 2004 года и является важным индикатором при определении отношения аудитории. Исследование проводит DDB Consulting в сотрудничестве RAIT Custom Research Baltic и журналом Kapitāls. В 2009 году впервые стали выявлять самый влиятельный бренд – бренд, вызывающий наибольшее число положительных диалогов и дискуссий, сообщает портал Riga.lv.