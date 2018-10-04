Сборная Португалии отстранила Роналду от матчей после обвинений в изнасиловании

Об этом сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, который на пресс-конференции подтвердил, что Роналду не попал в заявку.

Решение приняли после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против Роналду, сообщает Associated Press. Речь идёт о произошедшем в 2009 году в Лас-Вегасе инциденте между футболистом и бывшей американской моделью Кэтрин Майоргой, которая заявляет, что португалец изнасиловал её в гостиничном номере.

Сантуш, Роналду и президент Федерации Футбола Португалии Фернанду Гомеш приняли совместное решение не включать игрока в список футболистов сборной на ближайшие матч. Пока что не было официального подтверждения, связано ли это со скандалом или нет.