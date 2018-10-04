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Сборная Португалии отстранила Роналду от матчей после обвинений в изнасиловании

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Криштиану Роналду

ФОТО: EPA/LETA

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии в рамках Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеской встрече с Шотландией 14 октября.

Об этом сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, который на пресс-конференции подтвердил, что Роналду не попал в заявку.

Решение приняли после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против Роналду, сообщает Associated Press. Речь идёт о произошедшем в 2009 году в Лас-Вегасе инциденте между футболистом и бывшей американской моделью Кэтрин Майоргой, которая заявляет, что португалец изнасиловал её в гостиничном номере.

Сантуш, Роналду и президент Федерации Футбола Португалии Фернанду Гомеш приняли совместное решение не включать игрока в список футболистов сборной на ближайшие матч. Пока что не было официального подтверждения, связано ли это со скандалом или нет.

В этом сезоне Роналду в чемпионате Италии забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. В последний раз за сборную Роналду играл на чемпионате мира по футболу, когда в 1/8 финала Португалия уступила Уругваю.

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