Из-за бюрократии многие избиратели не смогут участвовать в выборах

"Я была в шоке, когда получила письмо из УГДМ о то, что если я хочу участвовать в выборах, то должна буду приехать в рижское отделение УГДМ, где я оформляла идентификационную карту и получить удостоверение избирателя", - рассказала Bez tabu Дайга.

Дайга живет в Ропажском районе, в поселке Силаскрогс. Женщина инвалид второй группы, малообеспеченная, передвигается с трудом, только с сопровождающим лицом.

Дайга живет на пенсию в 139 евро и у нее каждый евро на счету, а тут неожиданная поездка в Ригу.

В УГДМ женщине посоветовали написать электронное письмо, с просьбой выслать удостоверение на дом, но у женщины нет компьютера.