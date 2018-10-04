Чт, 4.10.2018
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Из-за бюрократии многие избиратели не смогут участвовать в выборах

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Избиратели, которые в качестве единственного удостоверяющего документа используют идентификационную карту и хотят голосовать на выборах в Сейм, должны получить удостоверение избирателя. Для этого нужно посетить Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), где была выдана идентификационная карта. Но, такая поездка не всем по силам, и по карману, рассказывает передача Bez tabu на канале LNT.   

"Я была в шоке, когда получила письмо из УГДМ о то, что если я хочу участвовать в выборах, то должна буду приехать в рижское отделение УГДМ, где я оформляла  идентификационную карту и получить удостоверение избирателя", - рассказала Bez tabu Дайга.  

Дайга живет в Ропажском районе, в поселке Силаскрогс. Женщина инвалид второй группы, малообеспеченная, передвигается с трудом, только с сопровождающим лицом.

Дайга живет на пенсию в 139 евро и у нее каждый евро на счету, а тут неожиданная поездка в Ригу.

В УГДМ женщине посоветовали написать электронное письмо, с просьбой выслать удостоверение на дом, но у женщины нет компьютера.   

Еще можно отравить письмо через обычную почту. Журналисты Bez tabu решили помочь решить женщине эту задачу. Но, таких, избирателей как Дайга - много и, очевидно, что в последние дни перед выборами, которые пройдут уже в эту субботу, 6 октября, решить уже ничего нельзя.  

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