США пообещали России большие потери на Украине

Попытка России «захватить» новые территории на Украине обернется для Москвы большими потерями. Об этом в беседе с агентством УНИАН заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», — сказал он, передает Lenta ru.
«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», — добавил Волкер.