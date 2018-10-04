Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

США пообещали России большие потери на Украине

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ФОТО: AP/Scanpix

Попытка России «захватить» новые территории на Украине обернется для Москвы большими потерями. Об этом в беседе с агентством УНИАН заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», — сказал он, передает Lenta ru.

«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», — добавил Волкер.

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