Не только голландский: какие интересные сыры можно найти на Рижском центральном рынке

Но начнем мы даже не с сыров. А... с настоящих итальянских бальзамических кремов. В отличие от бальзамического уксуса, крем имеет более плотную структуру и более мягкий вкус.

В магазине можно найти четыре вида: клюквенный, гранатовый, манго и финиково-инжирный.

Они идеально подходят и к мясу, и в качестве заправки к салату, и для маринада.

Главное, что все виды можно попробовать на месте и определиться с выбором.

ФОТО: riga.lv

Три вида джемов: имбирный, финиковый и гранатовый. И вот это уже имеет непосредственное отношение к сыру.

Подавать сыры с настоящим джемом — не только хороший тон, но и просто очень вкусно.

Имбирный более пикантный, гранатовый — кисло-сладкий, а финиковый — классический, сладкий вариант добавки к сырной плате.

ФОТО: riga.lv

Есть и соусы. Например, горчично-медовый с горчичными семенами и укропом —

идеально сочетается со всеми видами сыров, подходит для заправки салатов, бутербродов и домашней пиццы.

Для тех, кто любит, так называемое, «зеленое масло», — заправка для сливочного масла. Зелень, чеснок, соль и специи смешиваются с маслом комнатной температуры, и получается настоящий деликатес.

ФОТО: riga.lv

Брускетту стоит развести в небольшом количестве оливкового масла и воды. Тогда она становится кремообразной и прекрасно подходит для хлеба, галет или сухариков.

А вот эти яркие красивые сыры на снимках — не только выглядят потрясающе, но и изумительные на вкус.

ФОТО: riga.lv

ФОТО: riga.lv

Зеленый — с базиликом и семенами пажитника. Пестрый — из козьего и коровьего молока с добавлением перчика чили и халапеньо.

Причем жгучая острота перца смягчается козьим молоком, и вкус получается очень деликатным.

Черный — лакрица (чернила каракатицы) и цитрусовые — лайм и лимон. И цвет интересный, и витамином D3 насыщен продукт по полной программе.

Бело-красный — содержит самбал. Самбал — смесь разных видов перца чили. Поэтому тут и вкус пикантный, и выглядит сыр очень пестро.

ФОТО: riga.lv

Синий получает свой насыщенный цвет за счет лавандовых семян и разрешенного в странах ЕС пищевого красителя.

Обратите внимание и на твердые сыры серии Bunker — их выдерживают в бывших военных бункерах от полугода до двух лет.

Именно в таком необычном месте температура воздуха всегда константна, а именно +15С , что позволяет сыру получить необычный ореховый привкус.

ФОТО: riga.lv

И для главных эстетов и гурманов — сыр с черным трюфелем.

Не ужасайтесь стоимости за килограмм, возьмите 100 граммов — это настоящий праздник вкуса. Честное слово!