Не только голландский: какие интересные сыры можно найти на Рижском центральном рынке

«Сырные короли» - так скромно и со вкусом называется лавочка в овощном павильоне Рижского центрального рынка, которая существует на радость покупателям уже пять лет и завозит продукцию из Голландии. За это время выбор сыров неизменно оставался большим, но никогда — постоянным. Менялись вкусы клиентов, появлялись новинки, снимались с производства отдельные сорта...
Но начнем мы даже не с сыров. А... с настоящих итальянских бальзамических кремов. В отличие от бальзамического уксуса, крем имеет более плотную структуру и более мягкий вкус.
В магазине можно найти четыре вида: клюквенный, гранатовый, манго и финиково-инжирный.
Они идеально подходят и к мясу, и в качестве заправки к салату, и для маринада.
Главное, что все виды можно попробовать на месте и определиться с выбором.
Три вида джемов: имбирный, финиковый и гранатовый. И вот это уже имеет непосредственное отношение к сыру.
Подавать сыры с настоящим джемом — не только хороший тон, но и просто очень вкусно.
Имбирный более пикантный, гранатовый — кисло-сладкий, а финиковый — классический, сладкий вариант добавки к сырной плате.
Есть и соусы. Например, горчично-медовый с горчичными семенами и укропом —
идеально сочетается со всеми видами сыров, подходит для заправки салатов, бутербродов и домашней пиццы.
Для тех, кто любит, так называемое, «зеленое масло», — заправка для сливочного масла. Зелень, чеснок, соль и специи смешиваются с маслом комнатной температуры, и получается настоящий деликатес.
Брускетту стоит развести в небольшом количестве оливкового масла и воды. Тогда она становится кремообразной и прекрасно подходит для хлеба, галет или сухариков.
А вот эти яркие красивые сыры на снимках — не только выглядят потрясающе, но и изумительные на вкус.
Зеленый — с базиликом и семенами пажитника. Пестрый — из козьего и коровьего молока с добавлением перчика чили и халапеньо.
Причем жгучая острота перца смягчается козьим молоком, и вкус получается очень деликатным.
Черный — лакрица (чернила каракатицы) и цитрусовые — лайм и лимон. И цвет интересный, и витамином D3 насыщен продукт по полной программе.
Бело-красный — содержит самбал. Самбал — смесь разных видов перца чили. Поэтому тут и вкус пикантный, и выглядит сыр очень пестро.
Синий получает свой насыщенный цвет за счет лавандовых семян и разрешенного в странах ЕС пищевого красителя.
Обратите внимание и на твердые сыры серии Bunker — их выдерживают в бывших военных бункерах от полугода до двух лет.
Именно в таком необычном месте температура воздуха всегда константна, а именно +15С , что позволяет сыру получить необычный ореховый привкус.
И для главных эстетов и гурманов — сыр с черным трюфелем.
Не ужасайтесь стоимости за килограмм, возьмите 100 граммов — это настоящий праздник вкуса. Честное слово!
Самое важное, что стоит отметить, здесь можно найти сыр, не содержащий лактозу. Кроме того, ни один продукт не содержит Е-добавки, пальмовое масло или молочный порошок, поэтому подходит даже маленьким детям.