В последние недели все только и обсуждают этот бой, пресс-конференции спортсменов, высказывания Конора, реакцию на высказывания Конора. Многих (и их можно понять) это достало. Большинство просто ждёт боя. Но давайте отмотаем немного назад и попробуем разобраться, почему этот бой настолько ожидаем и с чего начался конфликт Хабиба и ирландца.

На самом деле сложные отношения Макгрегора и Хабиба это довольно давняя история. Помимо постоянных нападок на друг друга в СМИ, они конфликтуют лично. Так, например, в 2016 году за кулисами UFC 205 Нурмагомедов и Макгрегор чуть не подрались. Этот эпизод попал на видео.

Забавно, что ещё в 2014 году ничего не предвещало конфликта и Хабиб выкладывал в свой Twitter совместное фото с ирландцем и подписью: "Опасный пацан".

With CONOR McGREGOR after his unbelievable victory in UFC 178. Опасный пацан. http://t.co/Fu4Qho7t6x pic.twitter.com/9H2Op52qFK — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) September 28, 2014

После турнира в Нью-Йорке и перепалки парней в коридоре, конфликт Хабиба и Конора на какое-то время поутих. Нурмагомедов тренировался и готовился к бою с Тони Фергюсоном, а Макгрегор дебютировал на профессиональном боксёрском ринге против Флойда Мейвезера.

Новый виток развития конфликт получил в апреле этого года, когда Нурмагомедов поучаствовал в стычке с Артёмом Лобовым (близким другом Макгрегора). Хабибу, якобы, не понравились высказывания Лобова в интервью и он решил разобраться с ним по-мужски. Этот эпизод попал на видео и, естественно, получил продолжение.

Двое суток спустя разъярённый Макгрегор прилетел в Нью-Йорк, чтобы разобраться с обидчиком своего друга. Ирландец вместе со своей командой набросился на автобус с участниками UFC 223 и закидал его тележками с парковки и стульями. Внутри автобуса находился Нурмагомедов.

После этого инцидента Макгрегор предстал перед судом. Ирландцу очень сильно повезло и ему назначили исправительные работы, а также курсы по управлению гневом. Прошёл эти курсы Макгрегор или нет - неизвестно. Судя по поведению ирландца перед боем - навряд ли.

Эти события не оставили выбора ни самим бойцам, ни организаторам UFC - в августе официально объявили о том, что долгожданный поединок российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с эпатажным ирландцем Конором Макгрегором все-таки состоится!

Весь сентябрь в интернете то и дело появлялись новости от Хабиба и Конора. Сначала Нурмагомедов поссорился с Егором Кридом и Тимати, затем Магрегор презентовал свой собственный виски. Перед боем состоялось две пресс-конференции, которые стали театром одного актёра, так как ирландец превращал всё в шоу, а иногда даже в фарс. Нурмагомедов в свою очередь, был достаточно спокоен и не реагировал на провокации соперника.

Без преувеличения можно утверждать, что вся эта прелюдия к бою, всем изрядно поднадоела. Хочется поскорее увидеть обоих спортсменов в октагоне и насладиться боем. Поэтому, не скрывая радости, объявляем - этот день настал! В ночь с субботы на воскресенье (примерно в 5 утра по латвийскому времени) Нурмагомедов и Макгрегор сойдутся в октагоне на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор ФОТО: Seth Wenig/AP/Scanpix

Последний свой бой Хабиб провёл в апреле этого года, тогда он одержал победу над Элом Яквинтой. Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2016 года, когда сумел одолеть американца Эдди Альвареса.

Поединок ирландца и россиянина пройдёт в лёгком весе (до 70,3 кг). Для Нурмагомедова это будет первая защита чемпионского титула.

Статистика:

Хабиб Нурмагомедов

Страна: Россия

Возраст: 30 лет

Статистика: 26 побед, 0 поражений (8 нокаутов, 8 сабмишенов, 10 побед решением)

Место в рейтинге: чемпион в лёгком весе

Рост/вес: 178 см/до 70 кг

Конор Макгрегор

Страна: Ирландия

Возраст: 30 лет

Статистика: 21 победа, 3 поражения (18 побед нокаутом, 1 — сабмишеном, 3 — судейским решением. Все поражения — судейским решением)

Место в рейтинге: 1

Рост/вес: 175 см/до 70 кг