Свершилось, этот день настал. Сегодня ночью состоится бой ирландца Конора Макгрегора против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Многие окрестили этот поединок боем года. Надеемся, что после завершения сегодняшнего поединка ни у кого не останется сомнений, что это действительно так.
В последние недели все только и обсуждают этот бой, пресс-конференции спортсменов, высказывания Конора, реакцию на высказывания Конора. Многих (и их можно понять) это достало. Большинство просто ждёт боя. Но давайте отмотаем немного назад и попробуем разобраться, почему этот бой настолько ожидаем и с чего начался конфликт Хабиба и ирландца.
На самом деле сложные отношения Макгрегора и Хабиба это довольно давняя история. Помимо постоянных нападок на друг друга в СМИ, они конфликтуют лично. Так, например, в 2016 году за кулисами UFC 205 Нурмагомедов и Макгрегор чуть не подрались. Этот эпизод попал на видео.
Забавно, что ещё в 2014 году ничего не предвещало конфликта и Хабиб выкладывал в свой Twitter совместное фото с ирландцем и подписью: "Опасный пацан".
With CONOR McGREGOR after his unbelievable victory in UFC 178. Опасный пацан. http://t.co/Fu4Qho7t6x pic.twitter.com/9H2Op52qFK— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) September 28, 2014
После турнира в Нью-Йорке и перепалки парней в коридоре, конфликт Хабиба и Конора на какое-то время поутих. Нурмагомедов тренировался и готовился к бою с Тони Фергюсоном, а Макгрегор дебютировал на профессиональном боксёрском ринге против Флойда Мейвезера.
Новый виток развития конфликт получил в апреле этого года, когда Нурмагомедов поучаствовал в стычке с Артёмом Лобовым (близким другом Макгрегора). Хабибу, якобы, не понравились высказывания Лобова в интервью и он решил разобраться с ним по-мужски. Этот эпизод попал на видео и, естественно, получил продолжение.
Двое суток спустя разъярённый Макгрегор прилетел в Нью-Йорк, чтобы разобраться с обидчиком своего друга. Ирландец вместе со своей командой набросился на автобус с участниками UFC 223 и закидал его тележками с парковки и стульями. Внутри автобуса находился Нурмагомедов.
После этого инцидента Макгрегор предстал перед судом. Ирландцу очень сильно повезло и ему назначили исправительные работы, а также курсы по управлению гневом. Прошёл эти курсы Макгрегор или нет - неизвестно. Судя по поведению ирландца перед боем - навряд ли.
Эти события не оставили выбора ни самим бойцам, ни организаторам UFC - в августе официально объявили о том, что долгожданный поединок российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с эпатажным ирландцем Конором Макгрегором все-таки состоится!
Весь сентябрь в интернете то и дело появлялись новости от Хабиба и Конора. Сначала Нурмагомедов поссорился с Егором Кридом и Тимати, затем Магрегор презентовал свой собственный виски. Перед боем состоялось две пресс-конференции, которые стали театром одного актёра, так как ирландец превращал всё в шоу, а иногда даже в фарс. Нурмагомедов в свою очередь, был достаточно спокоен и не реагировал на провокации соперника.
Без преувеличения можно утверждать, что вся эта прелюдия к бою, всем изрядно поднадоела. Хочется поскорее увидеть обоих спортсменов в октагоне и насладиться боем. Поэтому, не скрывая радости, объявляем - этот день настал! В ночь с субботы на воскресенье (примерно в 5 утра по латвийскому времени) Нурмагомедов и Макгрегор сойдутся в октагоне на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Последний свой бой Хабиб провёл в апреле этого года, тогда он одержал победу над Элом Яквинтой. Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2016 года, когда сумел одолеть американца Эдди Альвареса.
Поединок ирландца и россиянина пройдёт в лёгком весе (до 70,3 кг). Для Нурмагомедова это будет первая защита чемпионского титула.
Статистика:
Хабиб Нурмагомедов
- Страна: Россия
- Возраст: 30 лет
- Статистика: 26 побед, 0 поражений (8 нокаутов, 8 сабмишенов, 10 побед решением)
- Место в рейтинге: чемпион в лёгком весе
- Рост/вес: 178 см/до 70 кг
Конор Макгрегор
- Страна: Ирландия
- Возраст: 30 лет
- Статистика: 21 победа, 3 поражения (18 побед нокаутом, 1 — сабмишеном, 3 — судейским решением. Все поражения — судейским решением)
- Место в рейтинге: 1
- Рост/вес: 175 см/до 70 кг
Предсказать победителя боя не представляется возможным. Да и нужно ли предсказывать? Хочется просто, чтобы бой стал как можно более зрелищным. Как бы не закончилась встреча Хабиба и Конора, этот поединок точно войдёт в историю ММА, как одно из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий.